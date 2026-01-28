安踏斥資567億 躍PUMA最大股東

大陸運動品牌巨頭安踏體育昨（27）日在港交所公告，與法國富豪皮諾家族（Pinault）旗下投資公司Artemis達成購股協議，收購運動品牌PUMA所屬公司PUMA SE約29.06%股權，成為PUMA最大股東，交易金額15.1億歐元（約新台幣567億元）。

華爾街見聞分析，對於擁有「併購狂魔」之稱的安踏而言，入股PUMA後，安踏可透過擅長的直面消費者（DTC）通路改革和強大的供應鏈能力，複刻FILA及始祖鳥（Arcteryx）的增長神話，並借力PUMA在歐美市場的成熟市占，加速集團全球化進程。

然而，當下的安踏並非高枕無憂，隨著主品牌增長放緩及FILA增速回落，安踏市值自2025年8月以來已蒸發超過港幣600億元。雖然安踏旗下迪桑特（DESCENTE）營收突破人民幣百億，但在資本市場趨於理性的背景下，安踏在面對PUMA這一體量龐大且積重難返的標的時，比以往更加審慎。

安踏集團董事局主席丁世忠表示，收購PUMA的股權成為最大股東，是集團深入推進「單聚焦、多品牌、全球化」發展戰略的重要里程碑。

PUMA近年來面臨庫存壓力與競爭加劇，2025年業績表現不佳，前三季累計虧損3.09億歐元（新台幣116億元），淨利潤已連續三個季度為負值。

受業績拖累，PUMA股價在2025年一度重挫近65%，市值大幅蒸發。

路透報導，花旗分析師在研究報告中表示：「安踏在併購後的強力執行力及營運賦能，也讓我們對未來振興PUMA業務充滿信心。」

安踏指出，交易完成後將尋求PUMA董事會席位，但不會尋求全面收購該公司。安踏股價在港股漲2.03％，報收港幣77.9元。

21世紀經濟報導，在全球化的進程中，安踏集團制定「三步走」戰略，其中第一步，是「在中國做好國際品牌」，代表事件是把FILA、迪桑特（DESCENTE）在大陸市場，先後打造成人民幣百億級產值品牌。

第二步是「走出去經營全球品牌」，代表事件是2019年對Amer Sports的收購。第三步是「讓中國的安踏品牌走出去」，做世界的安踏，代表事件是2025年提出東南亞的「千店計畫」，以及北美安踏首店在洛杉磯比佛利山莊開業。