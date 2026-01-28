聽新聞
0:00 / 0:00

反內捲有成？陸2025年工業利潤增加 4年來首度成長

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
大陸國家統計局27日發布，2025年全國規模以上工業企業實現利潤總額人民幣7.4兆元，比前一年增長0.6%，實現了4年來首度年度增長。新華社
大陸國家統計局27日發布，2025年全國規模以上工業企業實現利潤總額人民幣7.4兆元，比前一年增長0.6%，實現了4年來首度年度增長。新華社

大陸國家統計局昨發布，二○二五年大陸全國規模以上工業企業實現利潤總額人民幣七點四兆元（約台幣三十三點五兆元），比前一年增長百分之○點六，實現了四年來首度年度增長。

路透指出，北京當局呼籲結束價格戰和其他過度競爭行為，緩解了企業壓力。華爾街日報分析，受裝備製造和高技術製造領域的增長支撐，使大陸工業企業利潤扭轉了前一年的降勢。

大陸國家統計局數據顯示，二○二五年十二月工業企業利潤年增百分之五點三，比十一月下降百分之十三點一的局面回升了十八點四個百分點。二○二五年全年獲利成長百分之○點六，而前十一個月的增幅為百分之○點一，終止了二○二二年至二○二四年的降勢。

大陸國家統計局工業司首席統計師于衛寧解讀，二○二五年規模以上裝備製造業利潤較上年增長百分之七點七，拉動全部規模以上工業企業利潤增長二點八個百分點，是拉動作用最強的產業，且其利潤占全部的比重達百分之三十九點八，較上年提高二點六個百分點，工業企業利潤結構進一步優化。

于衛寧稱，從行業看，裝備製造業的八個大類行業中有七個行業利潤較上年增長，其中鐵路船舶航空航天、電子行業利潤兩位數增長，增速分別達百分之三十一點二、百分之十九點五；專用設備、電氣機械、通用設備行業利潤保持增長，增速分別為百分之五點七、百分之四點九、百分之四點二。

此外，二○二五年規模以上高技術製造業利潤較上年增長百分之十三點三，高於平均十二點七個百分點。從行業看，智慧消費設備製造行業利潤較上年增長百分之四十八；半導體領域產業鏈實現「加速跑」，相關的積體電路製造、半導體器件專用設備製造、電子元器件與機電組件設備製造、敏感元件及傳感器製造行業利潤分別增長百分之一七二點六、百分之一二八、百分之四十九點一、百分之三十三點三。

半導體 北京 電路 產業鏈

延伸閱讀

機器人爭上春晚 宇樹3登台 銀河通用、魔法原子也來了

中山大學環境社會學走出教室 踏查高雄工業地景

陸機器人產業進入價值戰

今年大陸春晚將用兩種人形機器人 業內評：從炫技轉為實用

相關新聞

中加關係緩和！大陸已下單10船加拿大油菜籽 合計約65萬噸

加拿大總理卡尼訪陸，中加關係在雙方共同努力下實現轉圜。兩名貿易消息人士27日透露，大陸進口商已經訂購10船加拿大油菜籽貨...

國產化見效？陸EDA龍頭概倫電子預告「2025年淨利潤轉虧為盈」

去年受到美國可能斷供電子設計自動化（EDA）軟體下，大陸正力拼國產化。大陸科創板EDA龍頭概倫電子預告2025年淨利潤將...

陸半導體漲價潮開始蔓延 中微半導宣布最高漲50%

受多重因素相加影響，2026 年開年半導體行業迎來新一輪全產業鏈漲價潮，漲價效應從 AI 算力晶片、記憶體逐步傳導至製造...

黃金價格持續飆漲！紫金礦業再出手 砸千億元併購加拿大金礦企業

黃金價格持續飆漲下，紫金礦業再度出手併購金礦企業，紫金礦業公告顯示，控股子公司紫金黃金國際計劃以每股44加元的現金價格，...

反內捲有成？陸2025年工業利潤增加 4年來首度成長

大陸國家統計局昨發布，二○二五年大陸全國規模以上工業企業實現利潤總額人民幣七點四兆元（約台幣三十三點五兆元），比前一年增...

英國首相將到訪 陸商務部：力爭打造雙方經貿合作新增長點

在大陸外交部27日下午宣布，應國務院總理李強邀請，英國首相施凱爾將於28日至31日對中國大陸進行正式訪問後，大陸商務部隨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。