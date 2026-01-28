反內捲有成？陸2025年工業利潤增加 4年來首度成長

大陸國家統計局昨發布，二○二五年大陸全國規模以上工業企業實現利潤總額人民幣七點四兆元（約台幣三十三點五兆元），比前一年增長百分之○點六，實現了四年來首度年度增長。

路透指出，北京當局呼籲結束價格戰和其他過度競爭行為，緩解了企業壓力。華爾街日報分析，受裝備製造和高技術製造領域的增長支撐，使大陸工業企業利潤扭轉了前一年的降勢。

大陸國家統計局數據顯示，二○二五年十二月工業企業利潤年增百分之五點三，比十一月下降百分之十三點一的局面回升了十八點四個百分點。二○二五年全年獲利成長百分之○點六，而前十一個月的增幅為百分之○點一，終止了二○二二年至二○二四年的降勢。

大陸國家統計局工業司首席統計師于衛寧解讀，二○二五年規模以上裝備製造業利潤較上年增長百分之七點七，拉動全部規模以上工業企業利潤增長二點八個百分點，是拉動作用最強的產業，且其利潤占全部的比重達百分之三十九點八，較上年提高二點六個百分點，工業企業利潤結構進一步優化。

于衛寧稱，從行業看，裝備製造業的八個大類行業中有七個行業利潤較上年增長，其中鐵路船舶航空航天、電子行業利潤兩位數增長，增速分別達百分之三十一點二、百分之十九點五；專用設備、電氣機械、通用設備行業利潤保持增長，增速分別為百分之五點七、百分之四點九、百分之四點二。

此外，二○二五年規模以上高技術製造業利潤較上年增長百分之十三點三，高於平均十二點七個百分點。從行業看，智慧消費設備製造行業利潤較上年增長百分之四十八；半導體領域產業鏈實現「加速跑」，相關的積體電路製造、半導體器件專用設備製造、電子元器件與機電組件設備製造、敏感元件及傳感器製造行業利潤分別增長百分之一七二點六、百分之一二八、百分之四十九點一、百分之三十三點三。