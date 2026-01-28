陸汽車出口 墨國成最大市場

2025年大陸汽車出口版圖出現關鍵變化。大陸乘聯分會秘書長崔東樹最新披露數據顯示，2025年大陸汽車對墨西哥出口量首超俄羅斯，改寫多年出口結構，墨西哥成為大陸汽車第一大出口目的國。

分析認為，此變化反映大陸汽車出口結構調整，但墨西哥關稅政策上路，後續格局仍有變數。

崔東樹披露的數據顯示，2025年大陸對墨西哥汽車出口達62.52萬輛，年增18.05萬輛，首超俄羅斯，成為大陸汽車出口第一大目的國；同期對俄羅斯出口降至58.27萬輛，排名退居第二。

數據指，2025年大陸汽車出口市場版圖出現明顯變化。除墨西哥與俄羅斯外，阿拉伯聯合大公國以57.19萬輛位居第三，英國、巴西與沙烏地阿拉伯分列第四至第六。從增量來看，阿拉伯聯合大公國成為全年出口成長最快的市場，年增24.17萬輛，墨西哥增量居次。

不過，第一財經提到，墨西哥國會於2025年12月10日通過法案，自2026年1月起對大陸進口汽車等商品課徵最高50%的關稅，相關政策或影響未來出口結構。從單月數據看，2025年12月阿拉伯聯合大公國出口量達10.64萬輛，躍居當月第一，英國以5.48萬輛排第三。

崔東樹分析，從出口市場結構看，2025年中東、中南美與歐洲市場占比提升，而對俄羅斯出口下滑，主要反映車企風險控管意識提高。儘管俄羅斯國內銷量全年下滑幅度不大，但大陸對俄出口量出現較明顯下降。

產品結構上，2025年大陸新能源汽車出口量達343萬輛，年增70%，其中純電動車占28%，插電式混合動力車占13%，混合動力車占6%，純燃油車占比降至43%。