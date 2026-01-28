陸汽車出口 墨國成最大市場

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

2025年大陸汽車出口版圖出現關鍵變化。大陸乘聯分會秘書長崔東樹最新披露數據顯示，2025年大陸汽車對墨西哥出口量首超俄羅斯，改寫多年出口結構，墨西哥成為大陸汽車第一大出口目的國。

分析認為，此變化反映大陸汽車出口結構調整，但墨西哥關稅政策上路，後續格局仍有變數。

崔東樹披露的數據顯示，2025年大陸對墨西哥汽車出口達62.52萬輛，年增18.05萬輛，首超俄羅斯，成為大陸汽車出口第一大目的國；同期對俄羅斯出口降至58.27萬輛，排名退居第二。

數據指，2025年大陸汽車出口市場版圖出現明顯變化。除墨西哥與俄羅斯外，阿拉伯聯合大公國以57.19萬輛位居第三，英國、巴西與沙烏地阿拉伯分列第四至第六。從增量來看，阿拉伯聯合大公國成為全年出口成長最快的市場，年增24.17萬輛，墨西哥增量居次。

不過，第一財經提到，墨西哥國會於2025年12月10日通過法案，自2026年1月起對大陸進口汽車等商品課徵最高50%的關稅，相關政策或影響未來出口結構。從單月數據看，2025年12月阿拉伯聯合大公國出口量達10.64萬輛，躍居當月第一，英國以5.48萬輛排第三。

崔東樹分析，從出口市場結構看，2025年中東、中南美與歐洲市場占比提升，而對俄羅斯出口下滑，主要反映車企風險控管意識提高。儘管俄羅斯國內銷量全年下滑幅度不大，但大陸對俄出口量出現較明顯下降。

產品結構上，2025年大陸新能源汽車出口量達343萬輛，年增70%，其中純電動車占28%，插電式混合動力車占13%，混合動力車占6%，純燃油車占比降至43%。

墨西哥 俄羅斯 英國

延伸閱讀

靖國神社前石獅、唐鴻臚井碑都來自大陸 央視喊話：日本該歸還了

軍委副主席落馬後…董軍與俄羅斯防長視訊通話 過去多由張又俠領銜

AI恐加劇失業率？大陸將推出應對AI影響促就業文件

俄國菁英大學6.8萬獎金誘學生從軍 專家1觀察轟欺騙

相關新聞

陸去年人均收入 上海突破人民幣9萬元居首

隨著2025大陸經濟成績單出爐，大陸多地民眾收入成績也浮現。其中，上海居民人均可支配收入首次突破人民幣9萬元大關，達91...

阿里AI新模型號稱全國最強 性能媲美GPT-5.2、Gemini 3 Pro

農曆春節近，陸AI模型大戰正酣。阿里近日正式發布千問旗艦推理模型「Qwen3-Max-Thinking」，創下數項權威評...

川渝經濟總量破10兆人民幣 占陸比重增至7.2%

「雙城」引領，區域共進。2025年，川渝經濟總量突破10兆元（人民幣，下同），占大陸全國比重提高至約7.2%。在成渝地區...

陸2025年工業利潤重返成長 年增0.6% 近四年首見

大陸國家統計局昨（27）日發布，去（2025）年全國規模以上工業企業實現利潤總額人民幣7.4兆元（約新台幣33.5兆元）...

安踏斥資567億 躍PUMA最大股東

大陸運動品牌巨頭安踏體育昨（27）日在港交所公告，與法國富豪皮諾家族（Pinault）旗下投資公司Artemis達成購股...

中微半導體產品漲價 漲幅15%到50%

大陸微控制器（MCU）大廠中微半導體昨（27）日發布通知，因導線架、封測費用等成本持續走高，即日起對MCU、NOR Fl...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。