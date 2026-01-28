陸消費品牌爭相赴港上市

過去一個月，港股市場在經歷生物醫療、人工智慧兩波上市潮後，迎來大陸消費品牌的密集IPO，包括能量飲料第一股「東鵬飲料」、量販零食第一股「鳴鳴很忙」、大陸豬王「牧原股份」即將齊聚港交所。

由於三者風格迥異，「打新（申購新股）」策略將出現變化。另外，港股打新賽道正在變得擁擠，中籤率有所下降。打新，是指申購即將上市的新股，以發行價買入，等待上市後賣出賺取差價。本質上是一種低中籤率、高不確定性的抽籤式投資方式。

21世紀經濟報導，分析人士表示，科技股投資側重未來趨勢性預期判斷，並不特別看重短期財務數據，波動幅度相對較大，打新策略的關鍵在於判斷公司的產業鏈地位。

相較之下，消費股通常是現金奶牛股，財報表現尤其重要，打新時也需看重未來國際化和市占提升能力。

量販零食第一股的鳴鳴很忙，已於23日完成招股，預計28日掛牌上市；能量飲料第一股、A股上市公司東鵬飲料26日啟動為期四天的招股，預計2月3日掛牌上市；「大陸豬王」牧原食品已於16日通過聆訊，即將進入招股階段。

此外，袁記食品、老鄉雞、錢大媽均在1月向港交所遞表。