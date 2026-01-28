陸消費品牌爭相赴港上市

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

過去一個月，港股市場在經歷生物醫療、人工智慧兩波上市潮後，迎來大陸消費品牌的密集IPO，包括能量飲料第一股「東鵬飲料」、量販零食第一股「鳴鳴很忙」、大陸王「牧原股份」即將齊聚港交所。

由於三者風格迥異，「打新（申購新股）」策略將出現變化。另外，港股打新賽道正在變得擁擠，中籤率有所下降。打新，是指申購即將上市的新股，以發行價買入，等待上市後賣出賺取差價。本質上是一種低中籤率、高不確定性的抽籤式投資方式。

21世紀經濟報導，分析人士表示，科技股投資側重未來趨勢性預期判斷，並不特別看重短期財務數據，波動幅度相對較大，打新策略的關鍵在於判斷公司的產業鏈地位。

相較之下，消費股通常是現金奶牛股，財報表現尤其重要，打新時也需看重未來國際化和市占提升能力。

量販零食第一股的鳴鳴很忙，已於23日完成招股，預計28日掛牌上市；能量飲料第一股、A股上市公司東鵬飲料26日啟動為期四天的招股，預計2月3日掛牌上市；「大陸豬王」牧原食品已於16日通過聆訊，即將進入招股階段。

此外，袁記食品、老鄉雞、錢大媽均在1月向港交所遞表。

飲料 零食

延伸閱讀

腹部減脂只能靠重訓？體大教授揭露「吃得對」讓腰圍瘦下12公分

常熬夜到2點、晚上愛嗑零食 101歲奶奶不健康作息卻長壽秘訣是什麼？

王子麵包裝「黃色、橘色」差在哪？ 內行曝關鍵差異：買錯少一味

出國玩再也不買伴手禮給同事！原因曝光全網點頭：打死不要

相關新聞

陸去年人均收入 上海突破人民幣9萬元居首

隨著2025大陸經濟成績單出爐，大陸多地民眾收入成績也浮現。其中，上海居民人均可支配收入首次突破人民幣9萬元大關，達91...

阿里AI新模型號稱全國最強 性能媲美GPT-5.2、Gemini 3 Pro

農曆春節近，陸AI模型大戰正酣。阿里近日正式發布千問旗艦推理模型「Qwen3-Max-Thinking」，創下數項權威評...

川渝經濟總量破10兆人民幣 占陸比重增至7.2%

「雙城」引領，區域共進。2025年，川渝經濟總量突破10兆元（人民幣，下同），占大陸全國比重提高至約7.2%。在成渝地區...

陸2025年工業利潤重返成長 年增0.6% 近四年首見

大陸國家統計局昨（27）日發布，去（2025）年全國規模以上工業企業實現利潤總額人民幣7.4兆元（約新台幣33.5兆元）...

安踏斥資567億 躍PUMA最大股東

大陸運動品牌巨頭安踏體育昨（27）日在港交所公告，與法國富豪皮諾家族（Pinault）旗下投資公司Artemis達成購股...

中微半導體產品漲價 漲幅15%到50%

大陸微控制器（MCU）大廠中微半導體昨（27）日發布通知，因導線架、封測費用等成本持續走高，即日起對MCU、NOR Fl...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。