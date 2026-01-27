快訊

黃金價格持續飆漲！紫金礦業再出手 砸千億元併購加拿大金礦企業

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
紫金礦業砸下千億元併購加拿大金礦企業。圖／取自搜狐網
紫金礦業砸下千億元併購加拿大金礦企業。圖／取自搜狐網

黃金價格持續飆漲下，紫金礦業再度出手併購金礦企業，紫金礦業公告顯示，控股子公司紫金黃金國際計劃以每股44加元的現金價格，100%收購Allied Gold Corporation（聯合黃金）的股份，合計價格約55億加元（約新台幣1,262億元）。

受此消息影響，紫金礦業27日股價大漲2.81%，收在人民幣40.61元。從2025年1月以來，紫金礦業股價已從人民幣15元左右上漲至40元以上。漲幅高於金價。

聯合黃金公司是一家總部位於加拿大的黃金礦業公司，核心資產包括在產的西非馬利共和國Sadiola金礦、象牙海岸金礦綜合體（含Bonikro和Agbaou金礦），及將於2026年下半年建成投產的衣索比亞Kurmuk金礦。根據公開披露資訊，截至2024年底，聯合黃金擁有黃金資源量533噸，平均品位1.48克/噸。

貝殼財經報導，此次交易的交割先決條件包括獲得來自加拿大競爭局、加拿大投資法（ICA）、大陸國家發改委和商務部以及香港聯合交易所等的監管審批。

加強黃金資源儲備是紫金礦業此次收購的核心目的。紫金礦業董事長鄒來昌在2026年新年致辭中提到，公司將始終以礦業為主導，加大戰略性礦產資源獲取力度，以金、銅為重點發展礦種，全面形成具有全球競爭力的鋰板塊。他還提出，要敢於到資源最豐富但開發程度相對較低的區域勘探和開發礦產，密切關注有重大影響力的超大型礦產及中型礦業公司併購機會。

公告顯示，聯合黃金旗下專案均為在產或即將投產的大型露天開採金礦，併購當年即可貢獻產量與利潤。公告資料顯示，聯合黃金2023、2024年分別生產黃金10.7噸、11.1噸；預計2025年產金11.7噸至12.4噸；依託Sadiola項目改擴建及Kurmuk項目建成投產，預計2029年產金將提升至25噸。

根據紫金礦業早前作出的產量規劃，公司計畫2025年實現礦產金85噸。公司業績預告顯示，2025年礦產金約90噸，顯然已超額完成當年目標。隨著新收購金礦項目的併表，紫金礦業到2028年實現礦產金100噸至110噸的目標也有望提前實現。

這也是紫金礦業繼2024年收購迦納金礦項目後，再次收購非洲金礦。紫金礦業表示，此次收購的三個金礦與迦納阿基姆金礦相鄰，將形成強協同效應，助力公司進一步深耕西非重要黃金成礦帶。

紫金礦業預計2025年度的淨利潤約人民幣510億元至520億元，年增59%至62%。主因黃金產量提高23%，碳酸鋰產量更是從2024年度的261噸飆升至2.5萬噸。公司提出的2026年度主要礦產品產量計畫，金、銀與碳酸鋰將是紫金礦業今年繼續產量提升的品種。

