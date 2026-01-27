國產化見效？陸EDA龍頭概倫電子預告「2025年淨利潤轉虧為盈」

去年受到美國可能斷供電子設計自動化（EDA）軟體下，大陸正力拼國產化。大陸科創板EDA龍頭概倫電子預告2025年淨利潤將實現扭虧，其預計2025年年度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤人民幣3,600萬元左右，概倫電子稱，由於EDA軟體授權、技術開發解決方案等業務均實現較快增長。

概倫電子日前發布2025年度業績預告，其財務部門初步測算，預計2025年年度實現營業收入人民幣4.87億元左右，與上年同期相比，將增加人民幣6,791.98萬元左右，年增約16.21%。

概倫電子表示，2025年該公司持續加大產品研發和技術提升力度，積極拓展產品種類，不斷提升產品技術水平和市場競爭力，EDA軟體授權、技術開發解決方案等業務均實現較快增長。

該公司提及，通過精細化管控與結構性優化，實現銷售及管理費用的有效管控。公司嚴控非必要支出，強化預算與績效導向，提升費用使用效益，提升本期盈利能力。意味優化成本費用管控也是扭虧的因素之一。

去年9月底，概倫電子宣布擬通過發行股份及支付現金的方式購買銳成芯微100%股權及納能微45.64%股權。兩家標的公司均從事高端半導體IP設計、授權及相關服務。概倫電子稱，國際巨頭已實現EDA+IP深度融合，上市公司對標國際巨頭的外延式發展模式，通過本次交易可有效推動從「EDA工具提供商」向「一站式晶片設計解決方案平台」的轉型。

美國去年5月底突然對大陸EDA出口管制加碼，到7月初政策鬆動後國際巨頭恢復供應，管制的反覆無常讓該賽道的博弈更顯激烈，大陸國產化進程也提速。2025年在資本運作與併購操作上頻繁，目的在於通過收購補齊關鍵工具缺口，同時推動EDA與IP的深度融合。

目前大陸國產EDA巨頭以華大九天、概倫電子、廣立微等為代表：華大九天以模擬EDA為根基，逐步向數字、先進封裝等領域拓展；概倫電子的產品體系涵蓋四大核心領域，形成完整的EDA工具鏈；廣立微主要提供EDA軟體、電路IP、WAT測試設備以及與晶片成品率提升技術相結合的全流程解決方案。不過，目前技術、市佔仍難敵全球「三巨頭」新思科技、益華電腦與西門子。