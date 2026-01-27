中加關係緩和！大陸已下單10船加拿大油菜籽 合計約65萬噸

加拿大總理卡尼訪陸，中加關係在雙方共同努力下實現轉圜。兩名貿易消息人士27日透露，大陸進口商已經訂購10船加拿大油菜籽貨物，預計2月至4月間出貨，中加之間緊張的貿易關係似乎有所緩和。

路透報導，消息人士稱，每船油菜籽貨物約為6.5萬噸，10船貨物合計約65萬噸，這一數字相當於大陸2024年油菜籽進口總量的10%以上，也相當於2025年進口總量的26%。其中一名消息人士補充說，讓加拿大油菜籽進入大陸市場並不困難，榨油廠已經預定了這些貨物。

中加貿易關係惡化期間，大陸從澳洲進口了更多油菜籽。如果加拿大油菜籽獲得重新進入大陸市場的機會，它們有可能奪回澳洲農民搶佔的市占。不過消息人士表示，他們並不清楚現在澳洲油菜籽貨物的具體情況。

油菜籽是加拿大種植面積第二大的作物，年種植面積超過2100萬英畝。油菜籽可用於生產食用油等產品，榨油過程中產生的副產品物菜籽餅可用於製作牲畜飼料。

大陸是世界最大的油菜籽進口國，加拿大的油菜籽有一半以上銷往大陸，加拿大2024年對大陸出口的油菜籽價值人民幣257.7億元。

在加拿大杜魯多政府2024年追隨美國腳步，對大陸電動車和鋼鋁產品分別加徵100%和25%的關稅後，中方發起「反歧視調查」，同時宣布對加拿大油菜籽發起反傾銷調查。

隨著杜魯多政府的舉措導致中加關係惡化，大陸２０２５年10月以後再也沒有從加拿大進口油菜籽，貿易據顯示，月度進口量20年來罕見降至零。與此同時，大陸恢復從澳洲進口油菜籽，澳洲油菜籽逐步填補了加拿大留下的市場空缺。

卡尼就任加拿大總理後，試圖推動中加關係解凍。1月14日至17日訪問中國，期間簽署「中國—加拿大經貿合作路線圖」。雙方就妥善解決電動車、鋼鐵和鋁產品、油菜籽、農水產品等領域的經貿問題作出了一些具體安排，還就增加直航航班、改善營商環境、農產品檢驗檢疫等經貿問題形成了積極共識。

尋求為油菜籽「鬆綁」是卡尼此次訪華的重要目的之一，加拿大最大油菜籽產區薩斯喀徹爾省的省長莫伊也隨行。莫伊表示，加中達成協議對他領導的省份來說是「非常好的消息」，這將恢復貿易量，並為加拿大人帶來更多機會。