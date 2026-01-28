川渝經濟總量破10兆人民幣 占陸比重增至7.2%

「雙城」引領，區域共進。2025年，川渝經濟總量突破10兆元（人民幣，下同），占大陸全國比重提高至約7.2%。在成渝地區雙城經濟圈戰略推動下，川渝經濟總量6年跨越四個兆級關口，發展能級整體躍升。

新華社報導，2020年1月3日，中央財經委員會第六次會議明確「要推動成渝地區雙城經濟圈建設，在西部形成高質量發展的重要增長極」。6年來，這一大陸國家戰略從開局起步到整體成勢。重慶市、四川省統計局數據顯示，2025年，重慶市地區生產總值3兆3757.93億元，四川省地區生產總值6兆7665.34億元，分別比上年增長5.3%、5.5%。

川渝瞄準戰略導向，以成渝雙核為創新策源地和總部聚集地，推動產業全域梯度布局，攜手打造電子資訊等4個兆元級產業集群、5個國家先進製造業集群，科技型企業共超7萬家。鏈上「聚變」釋放全域能量，2025年，四川規模以上高技術製造業增加值比上年增長12.3%，重慶規模以上工業增加值比上年增長5.9%。