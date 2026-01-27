英國首相將到訪 陸商務部：力爭打造雙方經貿合作新增長點

在大陸外交部27日下午宣布，應國務院總理李強邀請，英國首相施凱爾將於28日至31日對中國大陸進行正式訪問後，大陸商務部隨即也發布新聞稿表示，中英互為重要經貿夥伴，施凱爾訪問期間，商務部將力爭打造中英經貿合作的新增長點，推動中英經貿關係不斷邁上新台階。

大陸商務部以發言人名義發布的新聞稿指出，中英互為重要經貿夥伴。長期以來，在兩國領導人的戰略引領下，中英經貿關係保持健康穩定發展。2025年，中英雙邊貨物貿易額達到1,037億美元，服務貿易額有望突破300億美元，雙向投資存量近680億美元。英國分別擔任第25屆投洽會、第四屆消博會主賓國，中英兩國務實合作充滿活力。

新聞稿稱，據了解，施凱爾將率50餘家英國大企業高管和機構代表隨訪，涵蓋金融、醫藥、製造業、文化、創意等英國優勢領域，充分體現了英方對深化雙邊經貿關係的熱切期待。

大陸商務部發言人表示，中方高度重視對英經貿合作，正與英方積極籌備施凱爾此訪的經貿成果，以及2026中英企業家委員會會議。中英企業積極踴躍參會，目前已有100多家企業代表報名參加。訪問期間，商務部擬與英方簽署貿易投資合作方面成果文件，力爭打造中英經貿合作的新增長點。

新聞稿還提到，當前全球貿易保護主義加劇，中英均堅持自由貿易和維護多邊貿易體制，雙方將致力於優勢互補、互利共贏的經貿合作，推動貨物和服務貿易協同發展，投資合作雙向奔赴，不斷拓展綠色能源、醫療健康、創意產業、智能製造等領域合作空間。

大陸商務部強調，願與英方經貿主管部門一道，共同落實好兩國領導人達成的重要共識，加強經貿政策溝通，為雙方企業合作創造公平、透明、法治化的營商環境，推動中英經貿關係不斷邁上新台階。

施凱爾此行將是英國首相時隔八年再次訪問中國，大陸外交部發言人郭嘉昆表示，施凱爾將與大陸國家主席習近平會面，並將造訪北京與上海。中方願與英方增進政治互信，深化務實合作，共同開啟中英關係健康穩定發展的新篇章。