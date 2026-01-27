英相施凱爾明起訪陸4天 陸商務部：率50多家英企高管隨訪

英國首相施凱爾28日將1連4天訪問中國大陸，也是英相時隔8年再度訪陸。大陸商務部27日下午以發言人答記者問模式回應本次訪陸「在經貿領域」的活動安排，提到本次英相訪陸將率50多家英國企業高管隨訪，至於「2026中英企業家委員會會議」，已有100餘家企業代表報名參加。

該發言人稱，中英互為重要經貿夥伴。長期以來，在兩國領導人的戰略引領下，中英經貿關係保持健康穩定發展。2025年，中英雙邊貨物貿易額達到1,037億美元，服務貿易額有望突破300億美元，雙向投資存量近680億美元。同時，英國分別擔任第25屆投洽會、第4屆消博會主賓國，中英兩國務實合作充滿活力。

發言人提到，本次施凱爾訪陸，將率50餘家英國大企業高管和機構代表隨訪，涵蓋金融、醫藥、製造業、文化、創意等英國優勢領域，充分體現了英方對深化雙邊經貿關係的熱切期待。中方高度重視對英經貿合作，正與英方積極籌備此訪的經貿成果，以及2026中英企業家委員會會議。

至於上述會議，發言人提到，中英企業積極踴躍參會，目前已有100餘家企業代表報名參加。另外，在施凱爾訪陸期間，大陸商務部擬與英方簽署貿易投資合作方面成果文件，「力爭打造中英經貿合作的新增長點。」

該發言人也提到，當前全球貿易保護主義加劇，中英均堅持自由貿易和維護多邊貿易體制，雙方將致力於優勢互補、互利共贏的經貿合作，推動貨物和服務貿易協同發展，「投資合作雙向奔赴，不斷拓展綠色能源、醫療健康、創意產業、智能製造等領域合作空間。」

該發言人指，商務部願與英方經貿主管部門一道，共同落實好兩國領導人達成的重要共識，加強經貿政策溝通，為雙方企業合作創造公平、透明、法治化的營商環境，推動中英經貿關係不斷邁上新台階。