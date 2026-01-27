運動圈重大交易！安踏體育砸564億收購29%股權 成Puma最大股東

快訊

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
中國大陸運動品牌巨頭Anta Sports（安踏體育）宣布，斥資約新台幣564億元，收購運動品牌Puma所屬公司29.06%股權，成為Puma最大股東。圖／Puma提供
運動圈重大交易訊息，中國大陸運動品牌巨頭Anta Sports（安踏體育）宣布，斥資約新台幣564億元，與Pinault家族旗下投資公司Artemis達成購股協議，收購運動品牌Puma所屬公司29.06%股權，成為Puma最大股東，交易金額約15.1億歐元，約新台幣564億元。

安踏體育指出，Puma作為國際領先的運動品牌，其專業度與潮流市場定位，與安踏現有的品牌佈局呈現高度互補。

安踏也計畫爭取進入Puma監事會，並表示會尊重這個德國品牌的獨立定位，而非尋求全面收購。

這項交易案透露著幾個訊息，其中事PUMA的困境，PUMA近年來面臨庫存壓力與競爭加劇，2025年業績表現不佳，去年前三季累計虧損達 3.09億歐元（約新台幣108億元），淨利潤已連續三個季度為負值，表現遠低於2024年。受業績拖累，Puma股價在2025年一度重挫近65%，市值大幅蒸發。

另外，也代表Anta的全球擴張，自收購FILA（中國業務）與Amer Sports（包含始祖鳥Arc'teryx、Salomon等旗下品牌後），現在再成為Puma最大股東，逐步提升其於全球體育用品市場的地位，增強整體國際競爭力。

