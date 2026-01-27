快訊

陸2025年工業企業利潤增0.6% 4年來首度成長

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸國家統計局27日發布，2025年全國規模以上工業企業實現利潤總額人民幣7.4兆元，比前一年增長0.6%，實現了4年來首度年度增長。（新華社）

大陸國家統計局27日發布，2025年全國規模以上工業企業實現利潤總額人民幣7.4兆元（約新台幣33.5兆元），比前一年增長0.6%，實現了4年來首度年度增長。

路透指出，當局呼籲結束價格戰和其他過度競爭行為，緩解了企業的壓力。華爾街日報分析，受裝備製造和高技術製造領域的增長支撐，使大陸工業企業利潤扭轉了前一年的降勢。

大陸國家統計局數據顯示，2025年12月工業企業利潤年增5.3%，比11月下降13.1%的局面回升了18.4個百分點。2025年全年獲利成長0.6%，而前11個月的增幅為0.1%，終止了2022年至2024年的降勢。

大陸國家統計局工業司首席統計師于衛寧解讀指出，2025年規模以上裝備製造業利潤較上年增長7.7%，拉動全部規模以上工業企業利潤增長2.8個百分點，是拉動作用最強的板塊，且其利潤占全部的比重達39.8%，較上年提高2.6個百分點，工業企業利潤結構進一步優化。

于衛寧表示，從行業看，裝備製造業的8個大類行業中有7個行業利潤較上年增長，其中，鐵路船舶航空航天、電子行業利潤兩位數增長，增速分別達31.2%、19.5%；專用設備、電氣機械、通用設備行業利潤保持增長，增速分別為5.7%、4.9%、4.2%。

于衛寧又指，2025年，規模以上高技術製造業利潤較上年增長13.3%，高於平均12.7個百分點。從行業看，智慧消費設備製造行業利潤較上年增長48%；半導體領域產業鏈實現「加速跑」，相關的積體電路製造、半導體器件專用設備製造、電子元器件與機電組件設備製造、敏感元件及傳感器製造行業利潤分別增長172.6%、128.0%、49.1%、33.3%。

官方數據還顯示，2025年，國有控股企業實現利潤總額下降3.9%；股份制企業下降0.1%；外商及港澳台投資企業增長4.2%；私營企業與上年持平。

據大陸國家統計局定義，規模以上工業企業所指為年主營業務收入為人民幣2,000萬元（約新台幣9,000萬元）及以上的工業法人單位。

