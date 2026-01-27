快訊

整理包／致死率最高75%！一次看懂「立百病毒」症狀、傳染途徑及預防方法

入場的都是「醜八怪」！黃鐙輝送行曹西平笑出來：這應該是他想要的

台中男警為查逢甲商圈同志會館 犧牲色相穿內褲埋伏取信業者

聽新聞
0:00 / 0:00

PUMA將成中國品牌！陸安踏體育收購29%股權成最大股東

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸本土體運用品品牌「安踏」透過股權收購，將成為PUMA最大股東。（路透）
大陸本土體運用品品牌「安踏」透過股權收購，將成為PUMA最大股東。（路透）

大陸本土體運用品品牌「安踏」27日在港交所公告，1月26日，公司與Artémis訂立購股協議，計劃收購PUMA SE 29.06%的股份，成為其最大股東，以推進其「單聚焦、多品牌及全球化」戰略。

上海《澎湃新聞》指出，PUMA（彪馬）作為國際領先的運動品牌，其專業運動及潮流市場定位與安踏現有品牌布局高度互補。通過此次收購，安踏有望提升其在全球體育用品市場的地位和品牌影響力。

此次交易對價為15.055億歐元（不含稅），約合新台幣564億元。

據四川日報旗下新媒體《封面新聞》報導，安踏體育表示，透過收購具有重大戰略意義的少數股權，成為彪馬公司的最大股東，集團有望進一步提升其於全球體育用品市場的地位及品牌知名度，從而增強整體國際競爭力。

報導稱，據悉，本次交易預計在2026年底前完成，但仍需要得到相關監管部門批准及滿足慣例交割條件。此次股權收購資金全部來源於安踏集團的內部自有現金儲備。

據彪馬公布的2025財年第三季財報顯示，經貨幣調整後第三季彪馬全球營收19.55億歐元，直營業務年比增長4.5%。其中，大中華區直營業務增長14%，為品牌未來增長奠定更穩健的基礎。中國是彪馬最重要的戰略市場之一。

上海《界面新聞》指出，安踏體育2025年中期業績報告稱，安踏體育營收年比增14.3%至人民幣385.4億元，創下歷史新高；經調整股東應占溢利增加7.1%，至65.97億元。

品牌 馬公 體育

延伸閱讀

香港黃金交易中心 加速度

過了臘八就是年！上海豫園馬年燈會登場 打造跨時代光影走廊

2025年大陸人均可支配收入、消費成績出爐 上海居第一

美日專家拒開刀…加女童上海求醫 花1數目成功保住脾臟

相關新聞

PUMA將成中國品牌！陸安踏體育收購29%股權成最大股東

大陸本土體運用品品牌「安踏」27日在港交所公告，1月26日，公司與Artémis訂立購股協議，計劃收購PUMA SE 2...

陸2025年工業企業利潤增0.6% 4年來首度成長

大陸國家統計局27日發布，2025年全國規模以上工業企業實現利潤總額人民幣7.4兆元（約新台幣33.5兆元），比前一年增...

陸動員各省積極「找礦」 背後蘊藏大國博弈密碼？

美國出兵襲擊委內瑞拉，並抓走委國總統馬杜洛夫婦，震驚世界，其後擺明以石油利益為出發點，也衝擊到中國大陸石油的海外布局。值此之際，大陸全國自然資源工作會議1月5日召開，宣告2026年持續推進戰略性礦產資源「增儲上產」，將繼續開展新一輪找礦突破戰略行動。

AI、綠能、空天技術 北京力推新興支柱產業集群

未來五年，北京將做大新興支柱產業集群。推動人工智慧、綠色先進能源與低碳環保產業規模提升，打造成為新的萬億（兆）級產業集群...

告別綠皮火車 廣州邁入高鐵時代

1月25日10時29分，隨著K303次列車緩緩駛離站台，有著115年歷史的廣州火車站迎來新節點——普速列車始發終到運營正...

北京新設外企 去年增長19.5%

根據正在召開的北京市第十六屆人民代表大會第四次會議消息，2025年，北京市持續擴大高水準對外開放，新設外資企業數量增長1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。