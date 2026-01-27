PUMA將成中國品牌！陸安踏體育收購29%股權成最大股東

大陸本土體運用品品牌「安踏」27日在港交所公告，1月26日，公司與Artémis訂立購股協議，計劃收購PUMA SE 29.06%的股份，成為其最大股東，以推進其「單聚焦、多品牌及全球化」戰略。

上海《澎湃新聞》指出，PUMA（彪馬）作為國際領先的運動品牌，其專業運動及潮流市場定位與安踏現有品牌布局高度互補。通過此次收購，安踏有望提升其在全球體育用品市場的地位和品牌影響力。

此次交易對價為15.055億歐元（不含稅），約合新台幣564億元。

據四川日報旗下新媒體《封面新聞》報導，安踏體育表示，透過收購具有重大戰略意義的少數股權，成為彪馬公司的最大股東，集團有望進一步提升其於全球體育用品市場的地位及品牌知名度，從而增強整體國際競爭力。

報導稱，據悉，本次交易預計在2026年底前完成，但仍需要得到相關監管部門批准及滿足慣例交割條件。此次股權收購資金全部來源於安踏集團的內部自有現金儲備。

據彪馬公布的2025財年第三季財報顯示，經貨幣調整後第三季彪馬全球營收19.55億歐元，直營業務年比增長4.5%。其中，大中華區直營業務增長14%，為品牌未來增長奠定更穩健的基礎。中國是彪馬最重要的戰略市場之一。

上海《界面新聞》指出，安踏體育2025年中期業績報告稱，安踏體育營收年比增14.3%至人民幣385.4億元，創下歷史新高；經調整股東應占溢利增加7.1%，至65.97億元。