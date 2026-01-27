中國2025年實際使用外資年減9.5%
中國穩外資壓力持續，官方日前公布，2025年實際使用外資金額為人民幣7476.9億元（約新台幣3兆3646億元），年減9.5%，持續出現年度下降趨勢。
根據中國商務部網站，2025年，中國新設立外商投資企業7萬392家，年增19.1%；但實際使用外資金額7476.9億元，年減9.5%。2024年中國的實際使用外資金額為8262.5億元，當時已經比前一年減少了27.1%。
從行業看，製造業實際使用外資1855.1億元人民幣，服務業實際使用外資5451.2億元。高技術產業實際使用外資2417.7億元，其中，電子商務服務業、醫療儀器設備及器械製造業、航空航天器及設備製造業實際使用外資分別成長75%、42.1%、22.9%。
從來源地看，瑞士、阿拉伯聯合大公國、英國實際對中國投資分別成長66.8%、27.3%、15.9%。
