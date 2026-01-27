中國2025年實際使用外資年減9.5%

美國出兵襲擊委內瑞拉，並抓走委國總統馬杜洛夫婦，震驚世界，其後擺明以石油利益為出發點，也衝擊到中國大陸石油的海外布局。值此之際，大陸全國自然資源工作會議1月5日召開，宣告2026年持續推進戰略性礦產資源「增儲上產」，將繼續開展新一輪找礦突破戰略行動。

2026-01-27 07:00