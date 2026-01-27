快訊

近8成高中生、5成國小生化妝…恐買到劣質品 民團籲制定選購指引

陸機器人產業進入價值戰

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
機器人示意圖。(圖／AI生成，非新聞現場)
在多家企業進入量產階段、價格快速下探後，大陸人形機器人產業正進入「價值戰」時代。專家分析，2026年行業將進入洗牌期，競爭焦點將不再是誰先量產，而是誰能建立具價值的商業模式並實現盈利。

根據大陸工信部數據，目前大陸人型機器人整機企業超過140家，發布產品超330款。新京報指，2025年被視為大陸人形機器人「量產元年」，消費級機型價格下探至人民幣萬元區間，億元工業訂單頻出。

觀察者網引述IDC報告指，2025年全球人形機器人出貨量約1.8萬台，大陸廠商占主導地位，智元5,200台居首，宇樹4,700台緊隨其後。本體、小腦與大腦協同發展，端到端具身智能大模型推動自主作業。量產方面，智元出貨超5,100台，宇樹超5,500台，優必選交付超500台；2026年各企業規劃擴張產能，工業訂單持續集中。

至於商用與家庭場景，新京報指，智平方「智魔方」落地商超，傅利葉GR-3具情感化交互，樂享科技推出家庭陪伴產品線。產業仍面臨技術突破不足、量產穩定性及場景落地問題。

新鼎資本創始人張馳稱，2026年大陸百家企業中或僅剩10至20家，部分專注通用場景，部分深耕垂直領域。資本市場仍熱，但將檢視營收、毛利率、現金流與商業化路徑。勝出公司一類為硬件成本控制極致的本體企業，另一類為提供通用智能系統的軟體公司，落地應用能力將成核心價值衡量標準。張馳再指，人形機器人落地應用仍是核心痛點，如果僅停留在展示層面，缺乏實際價值，產業就無法形成閉環。只有率先找到大規模應用場景，實現銷售與盈利，才能形成自我造血能力。

人形機器人 規模 現金流

