紫金1,200億併加國同業

香港上市的紫金黃金公告，將收購加拿大聯合黃金公司（Allied Gold），擬以約55億加元（約新台幣1,264億元）的現金收購。與此同時，黃金價格創下歷史新高，這家中國大陸礦業公司正在加速全球擴張。

路透報導，這項協議的達成正值加拿大和中國大陸努力修復關係之際。本月早些時候，兩國達成初步協議，削減電動車和油菜籽的關稅，並承諾放寬貿易壁壘，加強戰略合作。分析指出，金價飆升提高礦業公司的利潤率和現金流，推動行業整合，大型生產商尋求透過收購而非開發新礦來確保長期資產並提高產量。

聯合黃金的核心資產包括在產的馬里Sadiola金礦、象牙海岸金礦綜合體（含Bonikro和Agbaou金礦），以及將於2026年下半年建成投產的衣索比亞Kurmuk金礦。截至2024年底，聯合黃金擁有金資源量533噸，平均品位1.48克／噸。

聯合黃金2023、2024年分別產金10.7噸、11.1噸；預計2025年產金11.7~12.4噸；依託Sadiola項目改擴建及Kurmuk項目建成投產，預計2029年產金將提升至25噸。公告稱，聯合黃金旗下專案均為在產或即將投產的大型露天開採金礦，併購當年即可貢獻產量與利潤；專案資源儲量大、成礦條件好，找礦增儲潛力顯著、基礎設施完善。

紫金表示，此次收購將快速補強該公司黃金板塊的非洲布局，持續優化公司全球資源配置。紫金黃金國際自上市以來市值持續大幅攀升，現已成為全球前五大黃金上市企業之一。

