香港黃金交易中心 加速度

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
黃金示意圖。 路透

香港財庫局昨（26）日與上海黃金交易所簽署合作協議，推動兩地黃金市場互聯互通與結算體系建設，並公布六項市場發展措施。分析認為，此合作目的在構建一個集倉儲、交易、清算於一體的黃金生態圈，為香港打造國際黃金交易中心的關鍵一步。

港媒信報報導，合作包括建立香港黃金中央結算系統的治理架構，探索實物基礎設施與市場互聯互通的新路徑。港金結算公司董事會由財庫局局長擔任主席，上海黃金交易所代表出任副主席，參與系統建設、規則制定及機構認可工作。

財庫局公布六項措施，包括三年內計劃儲金超過2,000噸以上；與深圳金融管理局展開加工貿易合作；港府全資擁有的香港貴金屬中央結算系統有限公司（港金結算公司）今年內試營運；立法將貴金屬納入基金及單一家族辦公室優惠稅制範圍；推出新黃金基金並探索數位資產平台分銷；建立可持續黃金治理框架及標準體系，助力香港打造國際黃金交易中心。

廣州日報分析，香港加速建設國際黃金交易中心，旨在整合大陸黃金產能與需求、拓展國際市場、促進人民幣跨境使用。

分析認為，透過滬港市場互聯互通，香港可與倫敦、紐約市場形成互補交易時段，建立24小時交易閉環，提升亞洲市場定價話語權。同時，隨著跨境互聯互通的深化，以人民幣計價的黃金產品將得到更廣泛的應用，這為人民幣在國際貿易和投資中提供新的使用場景，有利推動人民幣國際化進程。

在全球地緣政治不確定性加劇的背景下，該舉措亦為全球投資者提供了新的、可靠的黃金資產配置和交易選擇。隨著倉儲、清算、產品、稅收與跨境合作五大支柱逐步成型，香港有望在2030年前成為僅次於倫敦與紐約的全球第三大黃金交易中心。

