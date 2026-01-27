陸AI超級入口爭奪戰開打 百度、騰訊、字節跳動春節發紅包

快訊

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
AI示意圖。（路透）

農曆春節將至，大陸各平台業者點燃紅包戰火，不過戰場從行動支付轉向AI超級入口爭奪。今年戰局主要由百度、騰訊和字節跳動主導，本質上就是提供一個體驗最新AI技術（如豆包、元寶、文心）並順手拿紅包的好機會，紅包戰已成為各大科技巨頭為爭奪AI時代超級入口而進行的「諾曼第登陸」。

近期百度文心與騰訊元寶相繼宣布將發放人民幣5億與10億紅包；而字節跳動旗下火山引擎已成2026年央視春晚獨家AI雲合作夥伴，豆包也將在春晚上線多種互動玩法。簡單來說，2026年的紅包大戰是一場「披著紅包外衣的AI普及戰」，春節紅包就是巨頭們為AI應用支付的「用戶教育費」。

騰訊將在2月1日上線春節活動，用戶登入元寶App搶人民幣10億現金紅包，試圖利用微信和QQ的龐大社交關係鏈，透過分享紅包實現病毒式傳播。活動設置了萬元小馬卡等新玩法，關鍵是用戶必須將元寶App更新到最新版才能參與。

百度投入人民幣5億現金，並成為北京廣播電視台春晚的首席AI合作夥伴。它不再只是發錢，而是將AI能力植入到娛樂內容中，部分AI特效內置互動劇情，使用者點擊不同劇情選項，可解鎖故事分支，並同步獲得現金紅包，這種設計目的在讓用戶在娛樂中習慣與AI對話。

字節跳動旗下的火山引擎拿下了央視春晚的獨家AI雲合作夥伴身份，這不僅是流量曝光，更是對字節跳動底層算力（AI雲）的一次國家級壓力測試和展示。

春節一向是平台爭取用戶的大戰場，形式持續改變。十年前的2015年，騰訊與春晚達成合作，透過微信「搖一搖」發放人民幣5億元現金紅包，該舉讓微信支付普及，被阿里創辦人馬雲喻為「偷襲珍珠港」；2017年支付寶成為春晚獨家互動平台；2020與2021年，快手與抖音又分別成為春晚獨家互動合作夥伴。

據Quest Mobile「2025下半年AI應用交互革新與生態落地報告」，全市場AI原生App中，最新周活躍用戶排名前五的依次為豆包、DeepSeek、元寶、螞蟻阿福、阿里千問。而排名是否會再洗牌，春節紅包戰會是觀察指標。

各巨頭相較於過往搶行動支付用戶邏輯，爭取流量變現，今年AI時代，各巨頭在AI入口下功夫，追求的是「生態閉環」，要讓AI從工具變成管家，爭取用戶在搜索、服務與交易上都在同一入口操作。

不過，第一財經評析，在AI應用尚未出現「殺手級應用」時，各巨頭害怕掉隊，透過紅包維持存在感、卡位春節流量純屬本能反應。百度、騰訊撒錢背後，某種程度上也是對字節系AI的防禦。

