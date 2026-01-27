陸大模型新創融資額 衝高

曾被市場冠以「AI大模型六小虎」之一、上海大模型創業公司階躍星辰完成超過人民幣50億B+輪融資，刷新過去12個月中國大模型賽道單筆最高融資紀錄。

階躍星辰於2023年4月成立，已發布Step系列通用大模型，覆蓋從語言、多模態到推理全面能力，並面向開發者連續開源多個業內領先的多模態大模型。其創始人兼首席CEO姜大昕曾任微軟全球副總裁、是自然語言處理領域專家。

階躍星辰同時宣布由印奇正式出任董事長，負責整體戰略節奏與技術方向的制定。他將與姜大昕、首席科學家張祥雨、CTO朱亦博組成核心管理團隊，推動基礎大模型技術研發和AI+終端商業閉環。印奇是大陸最早一批AI創業者，他在2024年擔任千里科技董事長，系統性推進「AI+車」產業融合。

加入階躍星辰後，印奇表示，首要關注研發以及終端戰略，其次是組織重構與人才密度提升。在產品技術上則重點聚焦三領域：一是基模，二是全模態融合，三是VLA（指視覺-語言-動作）。階躍星辰B+輪融資的參與機構包括上國投先導基金、國壽股權、浦東創投、徐匯資本等產業投資人，騰訊、啓明、五源等老股東進一步跟投。