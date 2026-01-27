快訊

近8成高中生、5成國小生化妝…恐買到劣質品 民團籲制定選購指引

陸大模型新創融資額 衝高

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

曾被市場冠以「AI大模型六小虎」之一、上海大模型創業公司階躍星辰完成超過人民幣50億B+輪融資，刷新過去12個月中國大模型賽道單筆最高融資紀錄。

階躍星辰於2023年4月成立，已發布Step系列通用大模型，覆蓋從語言、多模態到推理全面能力，並面向開發者連續開源多個業內領先的多模態大模型。其創始人兼首席CEO姜大昕曾任微軟全球副總裁、是自然語言處理領域專家。

階躍星辰同時宣布由印奇正式出任董事長，負責整體戰略節奏與技術方向的制定。他將與姜大昕、首席科學家張祥雨、CTO朱亦博組成核心管理團隊，推動基礎大模型技術研發和AI+終端商業閉環。印奇是大陸最早一批AI創業者，他在2024年擔任千里科技董事長，系統性推進「AI+車」產業融合。

加入階躍星辰後，印奇表示，首要關注研發以及終端戰略，其次是組織重構與人才密度提升。在產品技術上則重點聚焦三領域：一是基模，二是全模態融合，三是VLA（指視覺-語言-動作）。階躍星辰B+輪融資的參與機構包括上國投先導基金、國壽股權、浦東創投、徐匯資本等產業投資人，騰訊、啓明、五源等老股東進一步跟投。

語言 戰略 創業

延伸閱讀

今年大陸春晚將用兩種人形機器人 業內評：從炫技轉為實用

記憶體晶片價格一路大漲 缺貨看到後年

OpenAI 將推大企業用產品

基金操盤手／AI題材 放長線釣大魚

相關新聞

AI、綠能、空天技術 北京力推新興支柱產業集群

未來五年，北京將做大新興支柱產業集群。推動人工智慧、綠色先進能源與低碳環保產業規模提升，打造成為新的萬億（兆）級產業集群...

告別綠皮火車 廣州邁入高鐵時代

1月25日10時29分，隨著K303次列車緩緩駛離站台，有著115年歷史的廣州火車站迎來新節點——普速列車始發終到運營正...

北京新設外企 去年增長19.5%

根據正在召開的北京市第十六屆人民代表大會第四次會議消息，2025年，北京市持續擴大高水準對外開放，新設外資企業數量增長1...

廣東去年GDP增3.9% 連3年未達目標

大陸地方「兩會」（人大、政協會議）陸續召開，同時揭曉去年經濟成績和設定今年目標。據廣東省省長孟凡利昨作政府工作報告數據，...

陸AI超級入口爭奪戰開打 百度、騰訊、字節跳動春節發紅包

農曆春節將至，大陸各平台業者點燃紅包戰火，不過戰場從行動支付轉向AI超級入口爭奪。今年戰局主要由百度、騰訊和字節跳動主導...

香港黃金交易中心 加速度

香港財庫局昨（26）日與上海黃金交易所簽署合作協議，推動兩地黃金市場互聯互通與結算體系建設，並公布六項市場發展措施。分析...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。