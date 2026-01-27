快訊

廣東去年GDP增3.9% 連3年未達目標

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導

大陸地方「兩會」（人大、政協會議）陸續召開，同時揭曉去年經濟成績和設定今年目標。據廣東省省長孟凡利昨作政府工作報告數據，去年廣東GDP年增率僅三點九%，連三年未達設定目標，也是連續第五年不及全國表現。孟凡利表示，將採取有力措施堅決改進。

廣東省作為大陸經濟大省，GDP、消費、進出口、投資等數據表現一直被視為重要風向球。昨日廣東省十四屆人大五次會議在廣州開幕，孟凡利指出，去年廣東GDP總值為人民幣十四點五八兆元，連續三十七年居大陸首位，年增率為三點九%。同時，去年廣東地方一般公共預算收入增長三%，貨物進出口總額人民幣九點五兆元，年增四點四%。

二○二一至二○二四年，廣東GDP年增率分別為八%、一點九%、四點八%、三點五%，均低於全國表現，至今年為第五年；近三年增速也低於年初設定目標。

陸媒觀察者網分析，原因包括周期性因素如地產需求，和結構性因素如產業轉型、區域平衡所致。例如去年前十一月，廣東固定資產投資年增率下降十五點七%，房地產開發投資下降二十一點五%；還有廣州汽車產量接連被重慶、深圳超越，佛山等製造業重鎮面臨轉型困境等。另，去年廣東人均消費年增率四%，低於全國。

孟凡利坦言，廣東省經濟發展中老問題、新挑戰仍然不少，外部環境變化影響加深，內需市場潛力還需挖掘，還有投資增長動力不足，供需匹配度有待提高等，將採取有力措施堅決改進。

廣東省政府工作報告同時提出，今年主要預期目標包括，GDP增速為四點五%至五%，居民收入增長與經濟增長同步，社會消費品零售總額增長五%左右，全年進出口總額增長三%左右。

近期大陸各省市經濟數據陸續出爐，指標性的包括上海、浙江、北京去年GDP分別年增五點四%、五點五%、五點四%，高於全國。另，大陸文旅部昨發布，去年全大陸國內居民出遊人次達六五點二二億，年增十六點二%，出遊花費人民幣六點三兆元，年增九點五%。

