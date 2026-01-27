北京新設外企 去年增長19.5%
根據正在召開的北京市第十六屆人民代表大會第四次會議消息，2025年，北京市持續擴大高水準對外開放，新設外資企業數量增長19.5%。
新華社報導，推出《北京市外商投資條例》配套文件4項、組織召開15場外資企業圓桌會、收集企業問題訴求90餘項、新認定20家外商投資企業為跨國公司總部、落地1000萬美元以上的外資項目121個…一年來，北京市落實外商投資準入管理制度，健全利用國際活動開展招商引資工作機制，加強外商投資保障，吸引更多外資企業在京落戶。
2025年，北京深化「兩區」建設，實施自貿試驗區提升戰略行動，基本完成服務業擴大開放2.0任務，並連續4年在大陸國家綜合測評中位列第一；亦莊綜保區開關運作，天竺綜保區罕見病藥品進口額居大陸全國首位；積極開拓「一帶一路」國際市場，開通首趟中亞班列，北京出口總額創歷史新高。
根據2026年北京市政府工作報告，北京將構建對外開放新重鎮，持續深化「兩區」建設，主動對接國際標準經貿規則，推動發布服務業擴大開放3.0方案，探索設立自貿試驗區聯動發展區，促進外資提質增效，拓展航空樞紐國際航線，用好中國國際服務貿易交易會等開放平台，吸引更多優質外資項目落地。
