快訊

近8成高中生、5成國小生化妝…恐買到劣質品 民團籲制定選購指引

北京新設外企 去年增長19.5%

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

根據正在召開的北京市第十六屆人民代表大會第四次會議消息，2025年，北京市持續擴大高水準對外開放，新設外資企業數量增長19.5%。

新華社報導，推出《北京市外商投資條例》配套文件4項、組織召開15場外資企業圓桌會、收集企業問題訴求90餘項、新認定20家外商投資企業為跨國公司總部、落地1000萬美元以上的外資項目121個…一年來，北京市落實外商投資準入管理制度，健全利用國際活動開展招商引資工作機制，加強外商投資保障，吸引更多外資企業在京落戶。

2025年，北京深化「兩區」建設，實施自貿試驗區提升戰略行動，基本完成服務業擴大開放2.0任務，並連續4年在大陸國家綜合測評中位列第一；亦莊綜保區開關運作，天竺綜保區罕見病藥品進口額居大陸全國首位；積極開拓「一帶一路」國際市場，開通首趟中亞班列，北京出口總額創歷史新高。

根據2026年北京市政府工作報告，北京將構建對外開放新重鎮，持續深化「兩區」建設，主動對接國際標準經貿規則，推動發布服務業擴大開放3.0方案，探索設立自貿試驗區聯動發展區，促進外資提質增效，拓展航空樞紐國際航線，用好中國國際服務貿易交易會等開放平台，吸引更多優質外資項目落地。

北京 外資 服務業

延伸閱讀

夏寶龍：堅持港澳「行政主導」 立法司法不能拆台

訪中談格陵蘭？芬蘭總理27日見習近平

砸2000億加快數位經濟建設 北京今年GDP目標5%

傳北京「技術性推遲」國共論壇？蕭旭岑斥亂編故事

相關新聞

AI、綠能、空天技術 北京力推新興支柱產業集群

未來五年，北京將做大新興支柱產業集群。推動人工智慧、綠色先進能源與低碳環保產業規模提升，打造成為新的萬億（兆）級產業集群...

告別綠皮火車 廣州邁入高鐵時代

1月25日10時29分，隨著K303次列車緩緩駛離站台，有著115年歷史的廣州火車站迎來新節點——普速列車始發終到運營正...

北京新設外企 去年增長19.5%

根據正在召開的北京市第十六屆人民代表大會第四次會議消息，2025年，北京市持續擴大高水準對外開放，新設外資企業數量增長1...

廣東去年GDP增3.9% 連3年未達目標

大陸地方「兩會」（人大、政協會議）陸續召開，同時揭曉去年經濟成績和設定今年目標。據廣東省省長孟凡利昨作政府工作報告數據，...

陸AI超級入口爭奪戰開打 百度、騰訊、字節跳動春節發紅包

農曆春節將至，大陸各平台業者點燃紅包戰火，不過戰場從行動支付轉向AI超級入口爭奪。今年戰局主要由百度、騰訊和字節跳動主導...

香港黃金交易中心 加速度

香港財庫局昨（26）日與上海黃金交易所簽署合作協議，推動兩地黃金市場互聯互通與結算體系建設，並公布六項市場發展措施。分析...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。