近8成高中生、5成國小生化妝…恐買到劣質品 民團籲制定選購指引

告別綠皮火車 廣州邁入高鐵時代

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
告別最後一班「綠皮火車」，廣州站全面邁入高鐵時代。圖為民眾和綠皮火車合影。（新華社）
告別最後一班「綠皮火車」，廣州站全面邁入高鐵時代。圖為民眾和綠皮火車合影。（新華社）

1月25日10時29分，隨著K303次列車緩緩駛離站台，有著115年歷史的廣州火車站迎來新節點——普速列車始發終到運營正式收官，全面邁入高鐵時代。1月26日零時起，大陸全國鐵路實行新的列車運行圖，廣州這一華南交通樞紐實現「高鐵進城、普速外移」。

新華社報導，「這是車站功能、服務品質的跨越。每日開行動車組列車將達到208列，輻射範圍延伸至華北、西北、西南等地。」廣州站副站長黃曉中說，下一步廣州站將與廣州南站實現15分鐘互聯互通，共同撐起粵東粵西高鐵「兩翼」，為粵港澳大灣區「一小時生活圈」注入強勁動能。

從普速的「慢時光」到高鐵的「加速度」，廣州站的變遷，既有中國大陸鐵路高速發展的印記，也是時代變遷的縮影。從20世紀80年代「東南西北中，發財到廣東」的務工大潮，到春運期間日均超23萬人次的客流高峰，廣州站裡一列列綠色的車廂，承載著無數人的鄉愁與夢想。

得知廣州站將開出最後一列「綠皮火車」的消息後，不少人紛紛表達不捨之情。一條數萬人點讚的短影音裡這樣說：「這列綠皮火車讓鄉愁變得具體，它像一條綠色的臍帶連接著我們的來處和遠方，就是在這裡，我和無數的『我』一起，把生存一步一步打拚成了生活。」

評論區4000多條回覆，寫滿南下北上、東行西往的人與廣州站的故事。有人這樣說：「人們關心廣州站、回憶廣州站，其實是在轉過身子，看一眼當年的自己」。

轉型之後，廣州仍然給廣大旅客保留了乘坐普速列車的選擇權。黃曉中表示，1月26日之後，旅客可以在廣州白雲站乘坐普速列車，廣州站本身也會有個別普速列車經停。

