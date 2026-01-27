AI、綠能、空天技術 北京力推新興支柱產業集群

未來五年，北京將做大新興支柱產業集群。推動人工智慧、綠色先進能源與低碳環保產業規模提升，打造成為新的萬億（兆）級產業集群。

中新社報導，北京市第十六屆人民代表大會第四次會議25日開幕。當天，畫定北京今後五年發展目標的《北京市國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要（草案）》（以下簡稱《綱要草案》）提請大會審查。

過去五年，北京科技創新引領作用更加凸顯，培育形成新一代資訊技術、科技服務業、醫藥健康3個兆級產業集群和智能製造等7個千億級產業集群，經濟發展內生動力更加強勁。

北京將做大新興支柱產業集群。《綱要草案》指出，未來五年，北京將加快培育一批智能原生企業，探索全新商業模式，構建高性能通用智能體，加速提升新一代智能終端和智能製造裝備的智能化水平，到2030年，智能體、新一代智能終端等應用普及率超過90%。

北京將做強能級躍升產業集群。《綱要草案》明確，未來五年，北京將加快積體電路、機器人和智能製造、智能網聯汽車、空天技術、新材料、新型安全應急等產業發展，形成關鍵技術領先、規模優勢明顯的產業集群。

《綱要草案》還提出，未來五年，北京將打造具有全球影響力的空天（航太）產業集聚區，加快壯大商業航天、空天信息等產業集群，服務和融入大陸國家衛星組網布局，推動衛星研製、火箭研製、地面終端、應用與運營服務等全產業鏈發展，積極發展低空安全產業，推動北斗時空信息規模化應用與服務創新。