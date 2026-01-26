快訊

騰訊、字節隔空交火！馬化騰稱旗幟鮮明反對豆包手機操作模式

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
騰訊董事會主席馬化騰26日針對豆包手機做出發言，指騰訊對此「旗幟鮮明反對」。（中新社）

騰訊董事會主席馬化騰26日在一年一度的員工大會上表示，對於豆包通過底層接入手機的操作模式，騰訊對此「旗幟鮮明反對」。稍晚，豆包手機助手發文稱嚴格遵循用戶授權與合規原則，被推測是針對馬化騰發言的回應。大陸兩大科技巨頭騰訊、字節跳動持續隔空交火。

第一財經報導，馬化騰在員工大會上談及了過去一年的外賣大戰、AI大戰、以及豆包手機和阿里千問，還談及了包括雲、遊戲、文檔、騰訊新聞、TME（騰訊音樂娛樂）、應用寶等在內的多項騰訊旗下業務。

馬化騰表示，AI是騰訊過去重點投入的一大業務，而雲業務已實現盈利，騰訊遊戲業務「強得可怕」。

針對豆包手機，馬化騰說，對於「豆包」通過底層接入手機、協助用戶執行操作的模式，他明確表達了反對，稱用外掛方式把用戶手機和電腦屏幕錄屏傳到雲端，「極不安全、不負責任」，騰訊對此「旗幟鮮明反對」。

在馬化騰發言訊息釋出後，新浪財經報導，豆包手機助手發文稱：「我們理解外界對於手機助手安全與隱私的關注。豆包手機助手嚴格遵循用戶授權與合規的原則，僅在用戶明確授權的前提下調用必要能力。此外，豆包手機助手在雲端處理用戶手機屏幕內容時，嚴格遵循『不存儲、不訓練』的原則，數據傳輸過程加密，使用過程有嚴格的保護措施，確保用戶隱私安全。」前述訊息疑似是針對馬化騰言論的回應。

豆包手機一上線後，包括騰訊旗下微信、阿里系旗下多款應用拒絕「豆包手機」登錄。該事件成為AI Agent「上機」後的首場大規模衝突，也直接暴露AI手機助手在現有手機系統生態內的底層矛盾。分析認為，豆包AI手機助手正引發「系統級控制權」爭奪戰。

騰訊 字節跳動 微信

