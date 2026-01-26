2025年大陸人均可支配收入、消費成績出爐 上海居第一

隨著2025大陸經濟成績單出爐，大陸多地民眾收入成績也浮現。其中，上海居民人均可支配收入首次突破人民幣9萬元大關，達91,987元（約新台幣41.3萬），位居大陸全國首位，滬京浙三地繼續領跑。共有8省居民人均可支配收入跑贏全國均值。分析認為，雖然民眾收入穩定增長，但消費增速放緩、信心仍待修復。

大陸統計局數據顯示，2025年大陸全國居民人均可支配收入達到人民幣43,377元（約新台幣19.5萬），比上年增長5%，與GDP增速持平。大陸統計局住戶調查司司長張毅指出，民眾收入增長的主要支撐來自於工資性收入、經營淨收入和轉移淨收入穩定增長。

從省份排名來看，二至十名分別為北京市、浙江省、江蘇省、天津市、廣東省、福建省、山東省、內蒙自治區與遼寧省，人均可支配收入分別為人民幣8.9萬、7萬、5.7萬、5.5萬、5.3萬、5萬、4.4萬、4.19萬與4.17萬。

而人均收入增長與當地經濟成績呈現正相關。上海2025年GDP達到5.6兆元，按不變價格計算，年增5.4%，高於全國水平（5%），經濟總量位居全球城市第五位；浙江2025年GDP達到9.4兆元，比上年增長5.5%，即將進入10兆省之列；福建GDP則達到6兆元，比上年增長5%。

從另一指標消費觀察，2025年大陸居民人均消費支出人民幣29,476元，比上年名義增長4.4%。對比往年來看，較2024年的5.3%回落0.9個百分點，較2023年的9.2%回落4.8個百分點，消費支出增速放緩。

從地區居民消費來看，上海和北京居民人均消費支出均突破人民幣5萬元，分別為54,765元和50,667元，浙江位列第三，達到47551元。江蘇、廣東、天津、福建、內蒙古、湖北、重慶分別位列第4到10位。顯示消費支出排名靠前的省，與人均可支配收入靠前的省份高度重合，且多集中在東南沿海地區。

對於消費保守，時代周報報導，蘇商銀行特約研究員武澤偉分析，深層原因在於居民對未來的謹慎態度強化了預防性儲蓄動機。這種謹慎源於對就業與收入穩定性的擔憂，以及教育醫療等剛性支出保障仍顯不足所帶來的心理壓力。