春節拚消費 中國大陸地方政府藉9天年假消費券大放送
中國經濟表現疲軟，官方將「促消費」列為今年重點政策，部分地方政府利用今年中國長達9天的農曆春節假期，紛紛推出「促消費」活動或發放消費券，金額從數千萬元到數億元不等，像是湖北武漢就將發放人民幣2.78億元消費券，河南省也將發放2億元消費券。
綜合星島日報及中國媒體報導，武漢市政府23日宣布，將在今年春節期間舉辦120餘項文旅活動、100餘項體育消費活動，以及600餘場餐飲零售「促消費」活動，將發放各類消費券共計人民幣2.78億元（約新台幣12.6億元）。
至於河南，依該省官方規劃，今年春節期間，河南各地級市將陸續舉辦網路年貨節、消費幫扶新春大集等活動，累計將超過1000場。同時，將鎖定零售、餐飲、文旅、住宿等重點領域發放2億元的消費券，並鼓勵各地級市「因地制宜」發放消費券。
根據報導，江西省南昌市也採取購車（汽車）補貼、商場優惠及各類消費紅包等方式，發放數千萬元的相關補貼及消費券。其中，購車補貼已自1月24日實施，將持續到4月30日，每人購車最高可享6000元補貼，總補貼金額為3320萬元。
安徽省也將在春節期間推出相關措施，其中包括統籌安排2000萬元「新春消費券」，並藉由中國行動支付平台「支付寶」投放1000萬元消費紅包，還將另行推出30萬元消費禮包等。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言