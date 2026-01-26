騰訊元寶推45億春節現金激勵 盼重現微信紅包盛況

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
騰訊董事局主席馬化騰宣布，將推人民幣10億元春節現金激勵活動。（圖／取自微博）
騰訊董事局主席馬化騰宣布，將推人民幣10億元春節現金激勵活動。（圖／取自微博）

騰訊旗下AI助手元寶，針對春節推出人民幣10億元（約合新台幣45億元）現金紅包激勵活動，用戶到手機應用市場更新元寶App到2.55.0版本及以上，即可參與分到10億元現金紅包。騰訊董事會主席化騰表示，希望此舉能重現11年前的微信紅包的時刻。

據第一財經報導，馬化騰在騰訊年會表示，每個企業的基因不同、體質不同，騰訊的風格就是穩紮穩打。

馬化騰指出，元寶即將推出命名為「元寶派」AI社交新玩法，旨在探索AI技術在多人社交場景下的深度融合，脫胎於騰訊會議中的AI探索和嘗試，致力於打造一個能讓AI與用戶群體共同娛樂、協作的「社交空間」，同時騰訊將向元寶用戶開放QQ音樂、騰訊視頻等海量內容，用戶可以在元寶建立自己的「派」，實現和好友一起看、一起聽，還可以和元寶實時互動聊天、開啟新的AI社交體驗。

他稱，因為自己也在內測，元寶將會引入一個新的和公司特點結合的社交功能。「元寶派」未來可能還會再設計一些通訊的功能，先結合自己的優勢，社交通訊以及其關係鏈營造一個好的氛圍。馬化騰在大會現場為元寶「拉票」，並強烈推薦下載，同時也對「元寶派」的社交探索給予期望。

另外，馬化騰在會上提及，過去一年，騰訊混元大模型經歷深度重構，首席AI科學家姚順雨加入後，公司加快吸引人才的力度，重構研發團隊，以及在內部加快Co-design設計，強化混元大模型和元寶的協同。騰訊混元去年在人才吸引、組織結構等方面做了很大的原生AI人才。

他表示，2025年是AI大年，今年業內競爭激烈，除了AI還有社區團購、外賣，公司則穩紮穩打，唯一花錢投入比較多的就是AI。

他又稱，騰訊影音去年沒那麼多爆款產品，要給耐心，這跟投入周期有關；騰訊影音去年受到短劇衝擊，除了堅持高質量長視頻投入，接下來也要做一些廣告驅動的產品。

此前，2015年微信支付憑藉春晚「搖一搖」發放數億現金紅包，收割海量用戶，成功將數億用戶綁定至其生態之下，完成對用戶支付習慣的一次閃電式改造。今年2月1日，元寶將上線春節活動，用戶上元App10億元現金紅包，單一紅包金額可達萬元。

