快訊

行政院前科長被控當共諜吸收各黨年輕世代 高院裁定2人續羈押禁見

經典賽／陳冠宇加入中華隊是關鍵 美媒點名35歲的他越來越好

廣州政協吸收行政院科長當共諜 今開移審庭2人真面目曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

保護關鍵產業 德國央行行長：歐洲需對大陸貿易劃定紅線

中央社／ 台北26日電
德國央行行長納格爾表示，在德國的關鍵產業成為中國「激進工業政策」的受害者之前，德國必須更有效地保護它們。路透
德國央行行長納格爾表示，在德國的關鍵產業成為中國「激進工業政策」的受害者之前，德國必須更有效地保護它們。路透

德國央行行長納格爾日前接受德媒專訪時表示，在德國的關鍵產業成為中國「激進工業政策」的受害者之前，德國必須更有效地保護它們。他並主張，整個歐洲更需要對中國劃定「不可逾越的紅線」。

納格爾（Joachim Nagel）是在德國每日鏡報（DerTagesspiegel）24日發表的專訪中，作上述表示。他同時兼任歐洲央行（ECB）管理委員會委員。

納格爾在專訪中表示，中國的經濟實力對德國而言是矛盾的。對許多企業來說，中國仍然是一個極具吸引力的市場；如果沒有中國進口商品，許多消費品根本無法取得，或者價格會更高；但對德國的汽車產業而言，「我們不應天真」。

他提到，在德國的核心產業之一成為「（中國）激進產業政策」的受害者之前，德國需要採取更多措施來保護它。政界人士對此保持警惕，這是理所當然的。至於歐洲，更需要對中國上劃定「不可逾越的紅線」。

當每日鏡報記者問到，即將訪問中國的德國總理梅爾茨（Friedrich Merz），是否應該向中方明確闡述這些紅線時，納格爾則未正面回答，僅表示梅爾茨知道「如何與歐洲夥伴共同妥善處理這些問題」。

2025年10月，納格爾曾在柏林舉行的全球對話會上說，希望歐洲能克服與中國的貿易問題，如有必要，歐洲必須準備好對中國採取反制措施。中國官方當時宣佈推出一系列新的稀土出口管制措施，撼動全球市場，令歐企備感壓力。

德國 對中 訪中 梅爾茨 汽車產業 ECB 稀土

延伸閱讀

廣運機器人生意2026年首度破蛋 首攻半導體客戶…增日、中代理線

三一東林 拓AI洗車據點

消失的2人？賴總統接見華府智庫訪團夾帶軍火商 張競質疑：欲蓋彌彰

德國總理梅爾茨傳二月訪中前 中德簽協議將送兩隻貓熊赴慕尼黑

相關新聞

保護關鍵產業 德國央行行長：歐洲需對大陸貿易劃定紅線

德國央行行長納格爾日前接受德媒專訪時表示，在德國的關鍵產業成為中國「激進工業政策」的受害者之前，德國必須更有效地保護它們...

黃仁勳訪上海掃水果街 送攤販簽名和人民幣600元紅包

世界AI晶片龍頭Nvidia輝達的CEO黃仁勳再次訪問中國大陸，首站在上海。日前，這名世界級科技富豪現身陸家嘴一店鋪買水...

旅遊市場續熱！大陸去年國內民眾出遊人次65.22億 年增16.2%

大陸文化和旅遊部公布，2025年，中國大陸國內居民出遊人次65.22億，比上年同期增加9.07億，年比增長16.2%。

廣東2025年GDP增長3.9% 低於大陸全國平均

廣東省去年經濟生產總值（GDP）僅增長3.9%，低於中國大陸整體增速，但經濟總量達人民幣14.58兆元，仍居中國首位。

7個月海撈3500萬…明星臉 網紅致富路？

前言：模仿名人似乎是永不過時的流量密碼，通過顛覆明星的精緻人設，他們將明星拉下神壇，這種地位的反轉在以消費荒誕娛樂對抗主...

黃仁勳在上海穿「司局級」夾克很敏感？ 胡錫進言論翻車

Nvidia輝達（另譯英偉達）執行長黃仁勳24日現身上海菜市場，現場民眾稱他全身「滿滿的親和力」，不僅送給商家一個裡面放...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。