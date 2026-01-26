保護關鍵產業 德國央行行長：歐洲需對大陸貿易劃定紅線

德國央行行長納格爾日前接受德媒專訪時表示，在德國的關鍵產業成為中國「激進工業政策」的受害者之前，德國必須更有效地保護它們。他並主張，整個歐洲更需要對中國劃定「不可逾越的紅線」。

納格爾（Joachim Nagel）是在德國每日鏡報（DerTagesspiegel）24日發表的專訪中，作上述表示。他同時兼任歐洲央行（ECB）管理委員會委員。

納格爾在專訪中表示，中國的經濟實力對德國而言是矛盾的。對許多企業來說，中國仍然是一個極具吸引力的市場；如果沒有中國進口商品，許多消費品根本無法取得，或者價格會更高；但對德國的汽車產業而言，「我們不應天真」。

他提到，在德國的核心產業之一成為「（中國）激進產業政策」的受害者之前，德國需要採取更多措施來保護它。政界人士對此保持警惕，這是理所當然的。至於歐洲，更需要對中國上劃定「不可逾越的紅線」。

當每日鏡報記者問到，即將訪問中國的德國總理梅爾茨（Friedrich Merz），是否應該向中方明確闡述這些紅線時，納格爾則未正面回答，僅表示梅爾茨知道「如何與歐洲夥伴共同妥善處理這些問題」。

2025年10月，納格爾曾在柏林舉行的全球對話會上說，希望歐洲能克服與中國的貿易問題，如有必要，歐洲必須準備好對中國採取反制措施。中國官方當時宣佈推出一系列新的稀土出口管制措施，撼動全球市場，令歐企備感壓力。