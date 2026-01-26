黃仁勳訪上海掃水果街 送攤販簽名和人民幣600元紅包

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
輝達的CEO黃仁勳再次訪問中國大陸，首站在上海。現身陸家嘴一店鋪買水果，親切與民眾互動及試吃，還向水果店店主送出親筆簽名內有600元人民幣的大利是（大紅包）。（網易號）
世界AI晶片龍頭Nvidia輝達的CEO黃仁勳再次訪問中國大陸，首站在上海。日前，這名世界級科技富豪現身陸家嘴一店鋪買水果，親切與民眾互動及試食，還向水果店店主送出親筆簽名內有人民幣600元人民幣(約新台幣2711元)的大紅包

據極目新聞報導，喜歡逛街市及品嚐地道美食的黃仁勳，24日到了上海陸家嘴街道乳山路錦德菜市場，親民的黃仁勳，拿著小籠包邊走邊吃，又不斷和水果攤或糕點店的店主交談，不少上海市民找他合影，黃也耐心配合。

獲黃仁勳送出即場親筆簽名的大紅包的「好好栗王」徐姓女老闆表示，當日黃仁勳在中午約12時40分抵達，下車便走到她的店內，但當時老闆娘並不認識這名科技界大老，「後來看到很多人圍過來拍照，才知道是黃仁勳。」

徐姓女老闆表示，黃仁勳當日在她店內買了栗子與冰糖葫蘆，總金額人民幣65元(約新台幣294元)，由隨行人員掃碼付錢，「他後來還拿出紅包，簽名後親手交給我。」她說，事後打開紅包，裡面裝有人民幣600元現金，「今天已經有不少客人特地來拍照，說要沾旺氣。」

另有目擊者透露，曾有攤商請黃仁勳品嘗醬牛肉，他起初笑著婉拒，表示「已經吃飽了」，但最終仍嚐了一口，並以英文稱讚「So good」。

外界相信，黃仁勳此行，除是出席上海、北京及深圳分公司的新年晚會外，還會推動H200晶片在大國大陸銷售的問題。早前有外電引述消息指出，阿里巴巴等大型科企，已獲准買H200晶片。

水果店店主透出有黃仁勳親筆簽名，包有600元人民幣的紅包。（圖／取自網易號）
黃仁勳 H200 上海 人民幣 紅包

