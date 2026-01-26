快訊

輝達可以蓋了！台北都市計畫委員會拍板通過 這條件維持不變

快摸延長線！出現1狀況速拔插頭「你在和死神拔河」 消防員曝2方法改善

春節連假交通量為「平日1.6倍」 國5高乘載管制時間曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

廣東2025年GDP增長3.9% 低於大陸全國平均

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
廣東GDP連續37年冠全國 去年增長3.9%。圖為廣州珠江新城夜色迷人。（新華社）
廣東GDP連續37年冠全國 去年增長3.9%。圖為廣州珠江新城夜色迷人。（新華社）

廣東省去年經濟生產總值（GDP）僅增長3.9%，低於中國大陸整體增速，但經濟總量達人民幣14.58兆元，仍居中國首位。

據廣東省政府新聞辦公室「廣東發布」公眾號，廣東省十四屆人大五次會議26日在廣州開幕，廣東省省長孟凡利向大會作政府工作報告。

報告稱，廣東2025年地區生產總值增長3.9%，總量連續37年居大陸全國首位。2026年，廣東省設立的增長目標為4.5%至5%。

廣東2025年經濟增速低於中國整體的5%。據香港電台報導，孟凡利發表政府工作報告時表示，清醒看到廣東省經濟發展中老問題、新挑戰仍然不少，外部環境變化影響加深，內需市場潛力還需進一步挖掘，投資增長動力不足，供需匹配度有待提高等，將採取有力措施堅決改進。

孟凡利表示，去年亦加快推進科技創新和產業創新深度融合，「深圳－香港－廣州」創新集群躍居全球首位。另外，去年全力保障和改善民生，居民人均可支配收入提高至5.4萬元、增長4.3%。

孟凡利表示，經過5年接續奮鬥，廣東省「十四五」順利收官。5年來有效應對百年變局和世紀疫情，形容是經濟實力持續提升的5年，地區生產總值從人民幣11.37兆元提高到14.58兆元，人均地區生產總值從9萬元提高到11萬元。「十四五」亦是粵港澳大灣區建設縱深推進的5年，預計大灣區經濟總量突破15兆元。

廣東 經濟發展 廣州 人民幣 深圳

延伸閱讀

港高鐵直達廣東46站點 兩地進入1.5小時通勤圈

砸2000億加快數位經濟建設 北京今年GDP目標5%

馬興瑞案將官宣？其前秘書郭永航平安落地任粵政協副主席

大陸主播規模達3880萬人 官媒籲加強網紅稅務監管

相關新聞

旅遊市場續熱！大陸去年國內民眾出遊人次65.22億 年增16.2%

大陸文化和旅遊部公布，2025年，中國大陸國內居民出遊人次65.22億，比上年同期增加9.07億，年比增長16.2%。

廣東2025年GDP增長3.9% 低於大陸全國平均

廣東省去年經濟生產總值（GDP）僅增長3.9%，低於中國大陸整體增速，但經濟總量達人民幣14.58兆元，仍居中國首位。

7個月海撈3500萬…明星臉 網紅致富路？

前言：模仿名人似乎是永不過時的流量密碼，通過顛覆明星的精緻人設，他們將明星拉下神壇，這種地位的反轉在以消費荒誕娛樂對抗主...

黃仁勳在上海穿「司局級」夾克很敏感？ 胡錫進言論翻車

Nvidia輝達（另譯英偉達）執行長黃仁勳24日現身上海菜市場，現場民眾稱他全身「滿滿的親和力」，不僅送給商家一個裡面放...

國泰航空80歲 復古主題電車穿梭港島 歷代經典制服亮相

為慶祝成立80周年，國泰航空昨日舉行電車巡遊活動，塗上該品牌經典復古塗裝的電車沿屈地街電車廠駛至北角，多名國泰機艙服務員...

砸2000億加快數位經濟建設 北京今年GDP目標5%

中國各地進入地方「兩會」（人大、政協）時間。北京市長殷勇25日在北京市第16屆人民代表大會第四次會議作政府工作報告，公布...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。