廣東2025年GDP增長3.9% 低於大陸全國平均

廣東省去年經濟生產總值（GDP）僅增長3.9%，低於中國大陸整體增速，但經濟總量達人民幣14.58兆元，仍居中國首位。

據廣東省政府新聞辦公室「廣東發布」公眾號，廣東省十四屆人大五次會議26日在廣州開幕，廣東省省長孟凡利向大會作政府工作報告。

報告稱，廣東2025年地區生產總值增長3.9%，總量連續37年居大陸全國首位。2026年，廣東省設立的增長目標為4.5%至5%。

廣東2025年經濟增速低於中國整體的5%。據香港電台報導，孟凡利發表政府工作報告時表示，清醒看到廣東省經濟發展中老問題、新挑戰仍然不少，外部環境變化影響加深，內需市場潛力還需進一步挖掘，投資增長動力不足，供需匹配度有待提高等，將採取有力措施堅決改進。

孟凡利表示，去年亦加快推進科技創新和產業創新深度融合，「深圳－香港－廣州」創新集群躍居全球首位。另外，去年全力保障和改善民生，居民人均可支配收入提高至5.4萬元、增長4.3%。

孟凡利表示，經過5年接續奮鬥，廣東省「十四五」順利收官。5年來有效應對百年變局和世紀疫情，形容是經濟實力持續提升的5年，地區生產總值從人民幣11.37兆元提高到14.58兆元，人均地區生產總值從9萬元提高到11萬元。「十四五」亦是粵港澳大灣區建設縱深推進的5年，預計大灣區經濟總量突破15兆元。