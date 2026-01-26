貨幣政策配合財政協同發力 市場預期陸第一季降準

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
貨幣政策積極配合財政政策協同發力，市場普遍預期，中國大陸可能在今年第一季調降存款準備率。（中新社）

官媒《證券日報》引述業內專家分析，中國大陸年內降準降息仍具備空間，但全面降息時點仍須等待。專家稱，第一季有可能降準。

報導稱，從法定存款準備率看，目前金融機構的法定存款準備金率平均為6.3%，降準仍然有空間。從政策利率來看，外部約束方面，目前人民幣匯率比較穩定，美元處於降息通道，總體來看滙率不構成很強的約束。

內部約束方面，2025年以來銀行淨息差已經出現企穩的跡象，連續兩個季度保持在1.42%，2026年還有規模較大的三年期及五年期等長期存款到期重定價，近期大陸中國人民銀行下調了各項再貸款利率，這些都有助於降低銀行付息成本、穩定淨息差，為降息創造一定空間。

銀河證券研究報告分析，降準有望在第一季落地，全面降息仍須等待財政政策前置發力，貨幣政策積極配合財政協同發力，50個基點的降準有望落地。全面降息仍須等待時機，預計全年會有一次至二次降息，總計調降政策利率10個基點至20個基點，從而引導LPR（貸款市場報價利率）下行，進而傳導至貸款、存款利率進一步下行

招聯首席研究員董希淼稱，降準是政策訊號比較強烈的措施，不但釋放長期流動性，還將降低金融機構資金成本，提振市場信心，穩定預期。近期市場對降準有一定預期，本月MLF實現較大規模淨投放後，春節之前降準的可能性在降低。

中信証券首席經濟學家明明表示，再貸款利率調降後，總量降息空間也相應打開。隨着一季度定存大量到期，銀行息差壓力緩釋，預計政策利率調降時點在二季度。

