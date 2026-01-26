香港與上海簽協議 合作推動黃金市場發展

香港當局與上海黃金交易所今天在港簽訂合作協議，同意共同推動黃金市場合作發展。與此同時，香港計畫在3年內提高黃金儲備能力至2000噸以上。

亞洲金融論壇今天在港舉行，香港財經事務及庫務局與上海黃金交易所簽訂了相關合作協議。

財庫局局長許正宇在簽約儀式上說，在地緣政治不確定性加劇、通貨膨脹壓力持續及國際貨幣體系重構的背景下，黃金的戰略重要性更為凸顯；簽訂協議，是體現落實北京中央金融工作會議精神，推進高品質金融開放、促進香港與上海作為國際金融中心及黃金市場的協同發展。

他說，協議重點包括兩項前瞻性安排，一是建立香港黃金中央結算系統的高層次協作治理架構，即港府全資擁有的「香港貴金屬中央結算系統有限公司」（港金結算公司），其董事會將由財庫局局長擔任主席，上海黃金交易所代表出任副主席。

他說，滬港將攜手推動結算平台高效建設，並與國際接軌。

二是雙方將探索依托上海黃金交易所實物倉儲管理體系，為香港及海內外市場參與者的黃金業務提供實物存儲服務，並在此基礎上帶動場內外業務的互聯互通。

在同一論壇上，香港行政長官李家超說，在發展黃金市場上，港府的目標是3年內達到2000噸以上的儲備能力，令香港成為區域黃金儲備中心。