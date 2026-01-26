快訊

黎巴嫩呼叫器連爆案13外國人跨海求償金阿波羅公司 法院駁回理由曝

長照壓力女毆打罹癌父致死 二審翻供為何恐被判更重？

伊朗國家資訊網路如何變成數位鐵幕？細數歷年斷網演進

聽新聞
0:00 / 0:00

李在明訪陸後 南韓赴陸旅遊預訂人次大增近9成

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中韓兩國關係在領導人實現互訪後出現回暖，加上中國延長對南韓免簽來大陸政策，南韓人赴中國大陸旅遊需求迅速增長。（圖／翻攝央視新聞）
中韓兩國關係在領導人實現互訪後出現回暖，加上中國延長對南韓免簽來大陸政策，南韓人赴中國大陸旅遊需求迅速增長。（圖／翻攝央視新聞）

南韓總統李在明月初訪問中國大陸後，中韓關係即回暖，加上中國延長對南韓免簽來大陸政策，南韓人赴中國大陸旅遊需求迅速增長。據韓聯社報導，南韓旅行社Verygoodtour周日（25日）表示，1月5日至21日期間，預訂赴大陸旅遊產品的人數達7,351人次，按年大增87.8%，其中赴上海產品預訂者增幅高達142.4%。

旅行社黃色氣球數據顯示，今年春節旅遊套餐產品銷量按年增逾21%，中國產品佔比16.5%。南韓年輕人對北京、上海等大城市的旅遊產品關注度大幅提升。

為迎合赴中國大陸旅遊需求持續增長的趨勢，主要旅行社正全面調整和優化赴華旅遊產品。

中國大陸去年11月起對南韓實施單方面免簽政策，並於同月宣布延長至2026年12月31日，南韓公民前往中國大陸經商、旅遊等不超過30天可免簽入境。南韓則從去年9月起對中國團體遊客實施15天免簽（至今年6月底），並免除簽證費。2024年中韓人員往來達772.5萬人次。

延伸閱讀

南韓前閣揆、總統李在明政治導師李海瓚過世 享壽73歲

美國揚言對半導體課100%關稅 李在明：美晶片價格恐飆升

李在明促徹查無人機事件 憂衝擊經濟與兩韓關係

中日爭端陰影下…日韓峰會加強雙邊關係 李在明「穿梭外交」保持中立

相關新聞

今年大陸春晚將用兩種人形機器人 業內評：從炫技轉為實用

自宇樹機器人去年因登上春晚大火，今年的中國大陸春晚招商備受關注。中央廣播電視總台25日官宣，銀河通用機器人正式成為202...

李在明訪陸後 南韓赴陸旅遊預訂人次大增近9成

南韓總統李在明月初訪問中國大陸後，中韓關係即回暖，加上中國延長對南韓免簽來大陸政策，南韓人赴中國大陸旅遊需求迅速增長。據...

大陸主播規模達3880萬人 官媒籲加強網紅稅務監管

大陸國家稅務總局數據顯示，去年前11個月共查處1,818名明星網紅等「雙高」（高收入、高淨值）人員，追繳稅款達人民幣15...

貨幣政策配合財政協同發力 市場預期陸第一季降準

官媒《證券日報》引述業內專家分析，中國大陸年內降準降息仍具備空間，但全面降息時點仍須等待。專家稱，第一季有可能降準。

歐美跨國藥企 狂買大陸創新藥

中國大陸創新藥對外授權交易在2025年迎來爆發式增長，該年對外授權總交易額超1,300億美元，交易數超150筆（約占全球...

AI引入醫療論辯…醫憂隱患 鍾南山認有助效率

近期AI工具應用醫療在大陸社會引起熱議，大陸國家傳染病醫學中心（上海）主任張文宏近期表示，拒絕把AI引入醫院病歷系統，擔...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。