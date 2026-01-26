聽新聞
李在明訪陸後 南韓赴陸旅遊預訂人次大增近9成
南韓總統李在明月初訪問中國大陸後，中韓關係即回暖，加上中國延長對南韓免簽來大陸政策，南韓人赴中國大陸旅遊需求迅速增長。據韓聯社報導，南韓旅行社Verygoodtour周日（25日）表示，1月5日至21日期間，預訂赴大陸旅遊產品的人數達7,351人次，按年大增87.8%，其中赴上海產品預訂者增幅高達142.4%。
旅行社黃色氣球數據顯示，今年春節旅遊套餐產品銷量按年增逾21%，中國產品佔比16.5%。南韓年輕人對北京、上海等大城市的旅遊產品關注度大幅提升。
為迎合赴中國大陸旅遊需求持續增長的趨勢，主要旅行社正全面調整和優化赴華旅遊產品。
中國大陸去年11月起對南韓實施單方面免簽政策，並於同月宣布延長至2026年12月31日，南韓公民前往中國大陸經商、旅遊等不超過30天可免簽入境。南韓則從去年9月起對中國團體遊客實施15天免簽（至今年6月底），並免除簽證費。2024年中韓人員往來達772.5萬人次。
