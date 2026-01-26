廣東2025年GDP增長3.9% 低於全中國水平

快訊

中央社／ 台北26日電

廣東省十四屆人大五次會議今天在廣州開幕，廣東省省長孟凡利向大會作政府工作報告，指出2025年廣東省生產總值增長3.9%，即低於2025年設定的目標5%左右，也低於2025年全國GDP5%。今年廣東省設定GDP目標為4.5%至5%。

據「廣東發布」微信公眾號發布，孟凡利向大會作出政府工作報告時指出，2025年廣東省經濟運行穩中有進、穩中向好。廣東省生產總值增長3.9%、總量連續37年居全國首位。地方一般公共預算收入增長3%。

報告指出，貨物進出口總額增長4.4%，貢獻了全國24.1%的增量。服務貿易增長12.5%。實際使用外資增長11.3%，農林牧漁業總產值增長4.9%。規模以上工業企業達7.6萬家、增加值增長3%。

報告指出，2026年經濟社會發展的主要預期目標是，廣東生產總值增長4.5%至5%，地方一般公共預算收入增長3%左右，居民收入增長與經濟增長同步。

2025年廣東設定GDP目標為增長5%左右，即最終其GDP增長低於預期，也低於2025年全國GDP增長5%。

孟凡利表示，清醒看到廣東省經濟發展中老問題、新挑戰仍然不少，外部環境變化影響加深，內需市場潛力還需進一步挖掘，投資增長動力不足，供需匹配度有待提高等，將採取有力措施堅決改進。

