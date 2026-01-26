大陸主播規模達3880萬人 官媒籲加強網紅稅務監管

大陸國家稅務總局數據顯示，去年前11個月共查處1,818名明星網紅等「雙高」（高收入、高淨值）人員，追繳稅款達人民幣15.23億元。由國務院管轄的官媒《經濟日報》26日發文強調，依法納稅是網路主播保障事業長遠發展的必修課。

數據顯示，大陸網路職業主播規模已達3,880萬人。《經濟日報》指出，行業的持續繁榮與高質量發展，離不開規範有序的環境。近年來，稅務部門對網紅明星偷稅逃稅行為進行系統整治，已多次曝光網路主播涉稅案件。

大陸去年出台實施的《互聯網平台企業涉稅信息報送規定》明確要求，互聯網平台企業按時、準確報送平台內經營者和從業人員的身分信息、收入信息。此舉打通平台數據與稅務監管的信息壁壘，讓稅務部門能夠及時精準地掌握網紅明星的收入來源，及時發現隱瞞收入、拆分收入等問題。

文章指出，部分網路主播納稅意識薄弱、心存僥倖，採用多種手段偷逃稅款。有的主播帳號擁有超過3,000萬粉絲，通過第三方平台個人帳戶收款，隱匿勞務報酬收入。另，有的主播刻意隱瞞直播帶貨收入，虛列成本、不依法申報。文章強調，這些行為的本質是通過隱匿收入、虛假申報來逃避納稅義務，最終都未能逃過稅務部門嚴密監管。