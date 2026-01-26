北京今年 GDP 喊增5%

快訊

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸各地進入地方「兩會」（人大、政協）時間。北京市長殷勇昨（25）日作政府工作報告，定出2026年全市GDP增長目標‌「5%左右」，這也為大陸2026年全國經濟增長目標釋出參考訊息。

2025年北京全市地區生產總值（GDP）達人民幣5.2兆元、增長5.4%、高於大陸全國0.4個百分點。

北京作為中國大陸的首都和經濟中心之一，在多數年份，北京市會參考國家設定的宏觀經濟目標來制定自身的增長預期，因此兩地目標值往往相近或一致。例如，2024年北京市的GDP預期目標定在5%左右，這與當年全國GDP目標值的普遍預期相符‌。

殷勇表示，今年工作上將主動對接國際高標準經貿規則，促進外貿提質增效，支持汽車、生物醫藥等優勢領域產品出口，用好不同開放平台，吸引更多優質外資項目落地。

殷勇介紹未來十五五規劃提及，從創新、協調、綠色、開放、共享、安全六個維度設置了29項主要指標，包括：地區生產總值年均增速4.5%至5%，全社會研發投入占比6%以上，城市副中心和平原新城地區生產總值年均增長5%以上，服務貿易年均增速5%左右，城鎮調查失業率控制在5%以內。

殷勇稱，今年北京將優化實施「兩重」項目，面向民間資本推介重大項目總投資不低於人民幣2,000億元。加快建設全球數位經濟標竿城市，全面實施「人工智能+」行動，建設國家AI應用中試基地；推進未來產業先導區建設，培育6G、量子科技、生物製造等新增長點；推動傳統產業提質升級，促進製造業數智化轉型。

殷勇提及2025年北京市經濟成績與亮點政績，他指出，2025北京全市地區一般公共預算收入增長4.8%，城鎮調查失業率4.1%，居民人均可支配收入實際增長4.4%；北京地鐵總里程達909公里、居大陸全國首位。

北京 失業

相關新聞

釋經濟訊號 北京今年GDP目標5%

大陸各地進入地方「兩會」（人大、政協）時間。北京市長殷勇昨日在北京市第十六屆人民代表大會第四次會議作政府工作報告，公布二...

陸造車新勢力銷量 拚大躍進

據統計，大陸已有超過13家車企公布2026年銷量目標，合計已達到3,200萬輛。其中，新勢力車企目標較為激進，增速約在3...

歐美跨國藥企 狂買大陸創新藥

中國大陸創新藥對外授權交易在2025年迎來爆發式增長，該年對外授權總交易額超1,300億美元，交易數超150筆（約占全球...

AI引入醫療論辯…醫憂隱患 鍾南山認有助效率

近期AI工具應用醫療在大陸社會引起熱議，大陸國家傳染病醫學中心（上海）主任張文宏近期表示，拒絕把AI引入醫院病歷系統，擔...

比亞迪今年銷海外 目標130萬輛

大陸電動車巨頭比亞迪提出2026年海外銷量目標，今年要向中國大陸以外的地區銷售130萬輛汽車，預計提升25%。該目標遠低...

黃仁勳現身上海

善於展現親和力的輝達CEO黃仁勳24日驚喜現身上海，他當日出現在浦東陸家嘴附近乳山路錦德菜市場，品嘗並購買水果小吃等食物...

