北京今年 GDP 喊增5%

大陸各地進入地方「兩會」（人大、政協）時間。北京市長殷勇昨（25）日作政府工作報告，定出2026年全市GDP增長目標‌「5%左右」，這也為大陸2026年全國經濟增長目標釋出參考訊息。

2025年北京全市地區生產總值（GDP）達人民幣5.2兆元、增長5.4%、高於大陸全國0.4個百分點。

北京作為中國大陸的首都和經濟中心之一，在多數年份，北京市會參考國家設定的宏觀經濟目標來制定自身的增長預期，因此兩地目標值往往相近或一致。例如，2024年北京市的GDP預期目標定在5%左右，這與當年全國GDP目標值的普遍預期相符‌。

殷勇表示，今年工作上將主動對接國際高標準經貿規則，促進外貿提質增效，支持汽車、生物醫藥等優勢領域產品出口，用好不同開放平台，吸引更多優質外資項目落地。

殷勇介紹未來十五五規劃提及，從創新、協調、綠色、開放、共享、安全六個維度設置了29項主要指標，包括：地區生產總值年均增速4.5%至5%，全社會研發投入占比6%以上，城市副中心和平原新城地區生產總值年均增長5%以上，服務貿易年均增速5%左右，城鎮調查失業率控制在5%以內。

殷勇稱，今年北京將優化實施「兩重」項目，面向民間資本推介重大項目總投資不低於人民幣2,000億元。加快建設全球數位經濟標竿城市，全面實施「人工智能+」行動，建設國家AI應用中試基地；推進未來產業先導區建設，培育6G、量子科技、生物製造等新增長點；推動傳統產業提質升級，促進製造業數智化轉型。

殷勇提及2025年北京市經濟成績與亮點政績，他指出，2025北京全市地區一般公共預算收入增長4.8%，城鎮調查失業率4.1%，居民人均可支配收入實際增長4.4%；北京地鐵總里程達909公里、居大陸全國首位。