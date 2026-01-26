陸未盈利企業登創業板 開例 固態硬碟廠大普微電子 IPO 獲准

企業級固態硬碟（SSD）製造商深圳大普微電子近期IPO註冊獲大陸證監會批准，象徵深交所創業板首家未盈利企業IPO註冊獲批。分析認為，隨著數位經濟的深入發展和AI應用場景的持續擴展，企業級SSD市場有望迎來新一輪增長。

大普微主要從事資料中心企業級SSD產品的研發銷售，是大陸國內極少數具備企業級SSD「主控晶片+固件算法+模組」全棧自研能力並實現批量出貨的半導體記憶體產品提供商。

大普微創業板IPO在去年6月27日獲受理，12月25日上會獲得通過。公司擬募資約人民幣18.78億元。

去年6月18日，深交所創業板正式啟用第三套標準，支持優質未盈利創新企業上市。大普微不僅是首家申報的未盈利企業，還是首家成功過會的未盈利企業。

作為企業級SSD領域的稀缺性標的，大普微選擇的上市標準為《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2025年修訂）》2.1.4條之「預計市值不低於人民幣50億元，且最近一年營業收入不低於人民幣5億元」。