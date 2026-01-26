陸進口車走弱 凌志獨紅

快訊

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

2025年大陸進口車市場持續走弱。界面新聞指，前11個月進口車銷量下降接近三成，多數跨國車企進口業務轉為收縮防守。不過，在這之中，僅日本品牌凌志（Lexus）實現正增長，占進口車市場近三分之一。

資深汽車產業分析師梅松林表示，消費者對外資品牌的心理優勢減弱，取而代之的是對本土品牌產品力與技術的認可，削弱進口車需求。賓士、BMW等歐系豪華品牌已下調進口車權重，將主力車型陸續國產化。

然而，Lexus成為少數逆勢成長的進口品牌。中國汽車流通協會專家李顏偉指，Lexus於2025年在大陸市場銷售約18萬輛新車，占進口車市場近三分之一，市占增加約六個百分點，為唯一正增長的進口豪車品牌。

界面新聞認為，Lexus的增長並非源於逆勢擴張，而是防禦性成功，並稱與多數豪車品牌不同，Lexus仍維持純進口體系。核心車型ES所在中大型轎車市場容量大，市場認知成熟，2025年ES終端上險量達11.87萬輛，年增6%，占品牌總銷量逾六成。另，Lexus也在二手車與金融端建立緩衝，支撐殘值表現。

多位門市人員稱，ES近期終端優惠擴大，但非源於庫存壓力，門市多採接單後自日本發運。惠譽評級亞太區企業評級高級董事青山悟指，大陸市場對日系企業既是戰略要地也充滿挑戰。Lexus去年啟動本土化布局，計畫2027年在上海成立純電動車及電池研發生產公司，初期年產能約十萬輛。

