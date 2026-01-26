快訊

陸造車新勢力銷量 拚大躍進

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
比亞迪今年計劃向海外銷售130萬輛汽車。 新華社
據統計，大陸已有超過13家車企公布2026年銷量目標，合計已達到3,200萬輛。其中，新勢力車企目標較為激進，增速約在30%至70%之間；相比之下，傳統車企顯得更加克制，普遍設定了10%至15%的年增長目標，同時將新能源業務作為銷量提升的關鍵引擎。

造車新勢力方面，零跑汽車是最激進的代表之一，100萬輛的年銷目標意味著要實現68%的年增長；小米汽車交付目標為55萬輛，對應34%年增速；蔚來目標在45-49萬輛區間，並計劃在2026年實現年度正盈利；鴻蒙智行預測其目標在100-130萬輛，增速或達70%。

主要車企2026年銷量目標概覽
主要車企2026年銷量目標概覽

鴻蒙智行方面，雖然尚未對外公布2026年銷量目標，但業內預測其目標在100萬-130萬輛之間。以其2025年約59萬輛的銷量為基數測算，增速或達70%。但蓋世汽車研究院測算，鴻蒙智行2026年銷量預計為80萬輛，難達百萬輛規模。

相比之下，傳統車企較為保守，傳言比亞迪2026年銷量目標為500-550萬輛，增幅最低僅9%；吉利、奇瑞分別定下345萬輛和320萬輛的目標，較上年各增加43萬輛和40萬輛；東風公司提出整體銷量目標325萬輛，增幅超過30%。

東風 算是傳統車企中相對激進的一方。其提出2026年整體銷量目標為325萬輛，其中新能源170萬輛（年增63.5%）、出口60萬輛。

合資品牌方面，廣汽豐田、上汽大眾等多集中在個位數或小幅增長，核心訴求在於守住基本盤、控制經營風險。

面對國內市場增速放緩，車企紛紛將目光投向海外。新能源轉型也是另一大增長引擎。車企的新能源車銷量增速目標明顯高於整體增速目標。例如，吉利新能源車銷量增速目標為32%，長安新能源車銷量增速目標為26.2%，凸顯新能源車正成為車市增長主引擎的共識。

比亞迪明確海外市場布局，品牌及公關部總經理李雲飛表示，公司計劃2026年向大陸以外地區銷售130萬輛汽車，較2025年海外交付量105萬輛增長約25%。

車企提出高增長目標的同時，市場機構則給出較為謹慎的預測。中國汽車工業協會預計，2026年中國汽車總銷量有望超過3,475萬輛，增長1%以上，新能源汽車銷量1,900萬輛，汽車出口740萬輛。德意志銀行與摩根大通分別預測2026年中國汽車總銷量將下滑3%至5%。

陸造車新勢力銷量 拚大躍進

