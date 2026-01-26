快訊

AI研修營 台青訪北京科創企業

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
研修營活動圍繞AI技術應用與行銷專業課程開展，邀請北京知名企業的資深講師授課。本報北京傳真
作為「雙奧之城青春之約——2025台灣青年京津冀冰雪季活動」系列活動之一，2026年台灣青年北京AI技術研修營近日舉辦，吸引台灣30多位青年師生參與。

研修營活動圍繞人工智慧技術應用與行銷專業課程開展，邀請字節跳動、阿里等北京知名企業講師授課。學員前往科大訊飛、利亞德、中關村科學城（海淀區）規畫展覽館及海淀城市大腦等地參訪。研修營還結合北京文化特色，安排學員參訪故宮、長城、圓明園、什刹海、鼓樓大街等地標，並參與冰雪活動。

徐同學表示，利亞德的LED技術與巨型螢幕展示如同未來世界，完全顛覆了自己對科技的想像；中關村科學城（海淀區）規畫展覽館的多元創新成果與智慧設備，展現出北京在科技發展上的速度與布局，也更理解了中關村何以被譽為中國「矽谷」。

廖同學長期關注都市規畫與智慧城市話題，海淀城市大腦令他感到震撼。巨大的螢幕即時顯示交通流量、環境監測、公共服務，甚至城市各角落的運作狀況，他感慨：「這不只是參觀科技，更看到了城市運作的智慧和未來。」

卓同學表示，沒想到此行能獲得如此豐富體驗，不僅第一次「上冰」，還近距離探訪歷史文化遺跡。行走在長城上時，他真切體會到了大陸的廣闊與長城的雄偉。

台灣青年北京AI技術研修營以促進兩岸青年交流為宗旨，通過專業課程、企業參訪與文化體驗方式，說明台灣青年深入瞭解大陸科技創新與城市建設成果。

青年 北京 海淀

