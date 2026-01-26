比亞迪今年銷海外 目標130萬輛

大陸電動車巨頭比亞迪提出2026年海外銷量目標，今年要向中國大陸以外的地區銷售130萬輛汽車，預計提升25%。該目標遠低於早前市場傳聞，外界認為，這代表比亞迪全球化戰略已進入深水區。

IT之家報導，比亞迪品牌及公關部門總經理李雲飛24日在上海的記者會上做出前述表示。

據了解，比亞迪2025年銷售約460萬輛新能源汽車，其中純電動汽車約226萬輛。比亞迪2025年海外交付量超過104萬輛（包括乘用車和皮卡），遠超2024年全年海外銷量總和。

花旗集團去年11月曾表示，比亞迪已設定目標，2026年要將海外銷量擴大至150萬至160萬輛。而130萬輛的目標較此前市場傳聞的150萬至160萬輛更為審慎，意味著比亞迪需在產能擴張、渠道深耕與政策風險應對中仍得進行多重突破。

比亞迪近年積極開拓拉美與東南亞市場，歐洲市場也表現出色。出海足跡累計覆蓋超過110個國家和地區，成為出口增長最快的中國車企之一。2025年數據顯示，其歐洲銷量占比達35%，元PLUS連續12個月位居瑞典新能源銷量榜首；東協市場以泰國為中心，市占率突破18%

與此同時，比亞迪也加大本地化生產力度。目前，比亞迪在泰國、烏茲別克、巴西的乘用車整車工廠已經竣工投產，位於匈牙利的首個歐洲工廠也即將投產運行。

比亞迪在2025年首次超越特斯拉，登頂全球純電動汽車（EV）年度銷量冠軍。特斯拉數據顯示，該公司2025年全球交付汽車163.6萬輛，年減8.6%；比亞迪2025年交付了460萬輛汽車，較2024年增長7.7%。其中，電動汽車銷量增長28%，約226萬輛。