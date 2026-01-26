快訊

毒鴛鴦欠租房東報警揭命案！女雙手被綁口塞襪 男辯「她中邪了」

國軍設聯合火力協調中心 傳台美已實施多次聯合幕僚作業

民怨四起！改裝車深夜炸街 新北警抓人也抄幕後車行

比亞迪今年銷海外 目標130萬輛

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸電動車巨頭比亞迪提出2026年海外銷量目標，該公司計畫在2026年向中國大陸以外地區銷售130萬輛汽車。（新華社）
大陸電動車巨頭比亞迪提出2026年海外銷量目標，該公司計畫在2026年向中國大陸以外地區銷售130萬輛汽車。（新華社）

大陸電動車巨頭比亞迪提出2026年海外銷量目標，今年要向中國大陸以外的地區銷售130萬輛汽車，預計提升25%。該目標遠低於早前市場傳聞，外界認為，這代表比亞迪全球化戰略已進入深水區。

IT之家報導，比亞迪品牌及公關部門總經理李雲飛24日在上海的記者會上做出前述表示。

據了解，比亞迪2025年銷售約460萬輛新能源汽車，其中純電動汽車約226萬輛。比亞迪2025年海外交付量超過104萬輛（包括乘用車和皮卡），遠超2024年全年海外銷量總和。

花旗集團去年11月曾表示，比亞迪已設定目標，2026年要將海外銷量擴大至150萬至160萬輛。而130萬輛的目標較此前市場傳聞的150萬至160萬輛更為審慎，意味著比亞迪需在產能擴張、渠道深耕與政策風險應對中仍得進行多重突破。

比亞迪近年積極開拓拉美與東南亞市場，歐洲市場也表現出色。出海足跡累計覆蓋超過110個國家和地區，成為出口增長最快的中國車企之一。2025年數據顯示，其歐洲銷量占比達35%，元PLUS連續12個月位居瑞典新能源銷量榜首；東協市場以泰國為中心，市占率突破18%

與此同時，比亞迪也加大本地化生產力度。目前，比亞迪在泰國、烏茲別克、巴西的乘用車整車工廠已經竣工投產，位於匈牙利的首個歐洲工廠也即將投產運行。

比亞迪在2025年首次超越特斯拉，登頂全球純電動汽車（EV）年度銷量冠軍。特斯拉數據顯示，該公司2025年全球交付汽車163.6萬輛，年減8.6%；比亞迪2025年交付了460萬輛汽車，較2024年增長7.7%。其中，電動汽車銷量增長28%，約226萬輛。

電動汽車 能源 特斯拉

延伸閱讀

陸造車新勢力 「去輝達化」加速

Volkswagen與Toyota稱霸全球車壇數十年 近期好像有點鬆動了？

福特擬向比亞迪採購電池

20多家車企內卷 比亞迪殺到8萬 特斯拉推0息購

相關新聞

釋經濟訊號 北京今年GDP目標5%

大陸各地進入地方「兩會」（人大、政協）時間。北京市長殷勇昨日在北京市第十六屆人民代表大會第四次會議作政府工作報告，公布二...

陸造車新勢力銷量 拚大躍進

據統計，大陸已有超過13家車企公布2026年銷量目標，合計已達到3,200萬輛。其中，新勢力車企目標較為激進，增速約在3...

歐美跨國藥企 狂買大陸創新藥

中國大陸創新藥對外授權交易在2025年迎來爆發式增長，該年對外授權總交易額超1,300億美元，交易數超150筆（約占全球...

AI引入醫療論辯…醫憂隱患 鍾南山認有助效率

近期AI工具應用醫療在大陸社會引起熱議，大陸國家傳染病醫學中心（上海）主任張文宏近期表示，拒絕把AI引入醫院病歷系統，擔...

比亞迪今年銷海外 目標130萬輛

大陸電動車巨頭比亞迪提出2026年海外銷量目標，今年要向中國大陸以外的地區銷售130萬輛汽車，預計提升25%。該目標遠低...

黃仁勳現身上海

善於展現親和力的輝達CEO黃仁勳24日驚喜現身上海，他當日出現在浦東陸家嘴附近乳山路錦德菜市場，品嘗並購買水果小吃等食物...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。