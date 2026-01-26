快訊

AI引入醫療論辯…醫憂隱患 鍾南山認有助效率

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導

近期AI工具應用醫療在大陸社會引起熱議，大陸國家傳染病醫學中心（上海）主任張文宏近期表示，拒絕把AI引入醫院病歷系統，擔憂造成醫師診斷能力缺失；不過，中國工程院院士鍾南山日前表示，AI等技術正深刻改變醫療服務模式與效率，但推動智慧醫療不是要取代醫師，而是為讓醫師更好回歸到「以人為本」的初心。

綜合21世紀經濟、星島日報報導，鍾南山23日在2026大灣區醫療健康創新大會上表示，近年來，自己始終關注科技與醫學深度融合領域的迅速發展，特別是AI、大數據、雲計算為代表的數位技術。從疫情時期的遠端會診、智能流調到如今的慢病管理、早篩預警、個體化治療，數位技術不僅提升精準醫療度，更讓優質醫療資源突破了地區限制，惠及更多基層。

鍾南山近一步指出，AI引入醫療，不是單純為炫技，而是解決老百姓看病貴、看病難的實際問題。

新民晚報報導，張文宏日前於香港舉行的高山書院10周年論壇上，就AI在醫療領域的應用分享了見解。他明確反對將其系統性地引入醫院的日常診療流程。張文宏說，他個人使用AI方式是讓其對病歷「先看一遍」，事後憑藉專業經驗，他可以一看就知道AI哪裡是錯的。

張文宏擔憂，一名醫生若從實習階段就未經完整的診斷思維訓練，直接借助AI獲得結論，將導致其無法鑑別AI診斷的正誤，「這種能力的缺失，是隱藏在技術便利背後的深層隱患」。

張文 醫師 鍾南山

