快訊

毒鴛鴦欠租房東報警揭命案！女雙手被綁口塞襪 男辯「她中邪了」

國軍設聯合火力協調中心 傳台美已實施多次聯合幕僚作業

民怨四起！改裝車深夜炸街 新北警抓人也抄幕後車行

聽新聞
0:00 / 0:00

歐美跨國藥企 狂買大陸創新藥

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導

中國大陸創新藥對外授權交易在2025年迎來爆發式增長，該年對外授權總交易額超1,300億美元，交易數超150筆（約占全球40%），創下歷史新高。在交易頻率上，英國藥企阿斯利康（AZ）是最活躍的跨國藥企，2025年一共出手5次，美國藥企輝瑞、禮來分別進行了4次交易，排名居次。

據經濟觀察報統計，阿斯利康的合作方包括石藥集團、和鉑醫藥、加科思藥業、元思生肽等。其中，在2025年6月與石藥集團達成的潛在總交易額超53億美元的合作，可排進年度交易額前四。在資產選擇上，阿斯利康主要集中在臨床早期管線，以及技術平台合作。

輝瑞與三生製藥在2025年5月達成的重磅交易，點燃創新藥行業在資本市場的熱情。這也讓市場意識到，在一些靶點上，除了first-in-class（原始創新）外，做得好的fast-follow（快速跟隨）藥物也可賣出不錯價格；禮來4筆交易全部屬於技術平台合作，其中2筆涉及中國大陸兩家領先的AI藥物公司晶泰控股、英矽智能。

瑞士藥企羅氏出手3次，合作方包括信達生物、翰森製藥、荃信生物，交易標的全部屬於早期資產：1款臨床前、2款臨床一期。

從單筆交易看，荷商GSK與恒瑞醫藥的交易創下中國大陸創新藥出海最高的交易額紀錄，潛在總額125億美元，也是2025年全球藥物授權合作中交易額最高的。

值得注意的是，2025年全球藥物授權合作中交易額排在前兩位的均是中國大陸公司與跨國藥企的合作，排在第二位的是信達生物與武田製藥114億美元的交易。此外，全球前10大藥物授權合作交易中有7筆交易來自大陸公司。

臨床 醫藥

延伸閱讀

大陸2026年經濟增長目標 預計仍將訂為5%左右

AI引入醫療鍾南山正面看待 張文宏憂醫生能力缺失

經濟日報社論／海南自貿港實力值得關注

人民幣離岸價升破6.95 攀近兩年半新高 專家：傾向溫和上漲

相關新聞

釋經濟訊號 北京今年GDP目標5%

大陸各地進入地方「兩會」（人大、政協）時間。北京市長殷勇昨日在北京市第十六屆人民代表大會第四次會議作政府工作報告，公布二...

陸造車新勢力銷量 拚大躍進

據統計，大陸已有超過13家車企公布2026年銷量目標，合計已達到3,200萬輛。其中，新勢力車企目標較為激進，增速約在3...

歐美跨國藥企 狂買大陸創新藥

中國大陸創新藥對外授權交易在2025年迎來爆發式增長，該年對外授權總交易額超1,300億美元，交易數超150筆（約占全球...

AI引入醫療論辯…醫憂隱患 鍾南山認有助效率

近期AI工具應用醫療在大陸社會引起熱議，大陸國家傳染病醫學中心（上海）主任張文宏近期表示，拒絕把AI引入醫院病歷系統，擔...

比亞迪今年銷海外 目標130萬輛

大陸電動車巨頭比亞迪提出2026年海外銷量目標，今年要向中國大陸以外的地區銷售130萬輛汽車，預計提升25%。該目標遠低...

黃仁勳現身上海

善於展現親和力的輝達CEO黃仁勳24日驚喜現身上海，他當日出現在浦東陸家嘴附近乳山路錦德菜市場，品嘗並購買水果小吃等食物...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。