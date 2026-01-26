釋經濟訊號 北京今年GDP目標5%

大陸各地進入地方「兩會」（人大、政協）時間。北京市長殷勇昨日在北京市第十六屆人民代表大會第四次會議作政府工作報告，公布二○二五年北京全市地區生產總值（ＧＤＰ）達人民幣五點二兆元、增長百分之五點四，高於大陸全國○點四個百分點；二○二六年全市ＧＤＰ則預期增長百分之五左右。北京的增長目標，向來也是外界觀察大陸二○二六年經濟增長目標的重要訊號。

綜合新京報、北京商報等報導，殷勇昨日在前述會議上表示，今年將主動對接國際高標準經貿規則，促進外貿提質增效，支持汽車、生物醫藥等優勢領域產品出口，用好不同開放平台，吸引更多優質外資項目落地。他還提及要優化京港、京澳全方位合作機制，促進京台交流合作。

殷勇就北京市十五五規畫指出，從創新、協調、綠色、開放、共享、安全六個面向設置廿九項指標，包括地區生產總值年均增速百分之四點五至百分之五、全社會研發投入占比百分之六以上、服務貿易年均增速百分之五左右，城鎮調查失業率控制在百分之五以內。

投資方面，殷勇指出，今年北京將優化實施「兩重」項目，面向民間資本推介重大項目總投資不低於人民幣兩千億元。加快建設全球數位經濟標竿城市，全面實施「人工智慧＋」行動，建設大陸ＡＩ應用中試基地；推進未來產業先導區建設，培育６Ｇ、量子科技、生物製造等新增長點等。

就業方面，北京今年將實施穩崗擴容提質行動，城鎮新增就業不少於廿八萬人。穩定高等院校畢業生等重點群體就業，提供不少於十萬個高等院校畢業生就業機會。

殷勇坦言過去一年工作中仍有不少問題和不足，不確定、難預料因素增多，中小企業生產經營困難，穩增長壓力大，部分政策落地偏慢、效果不及預期，須採取有效措施解決。