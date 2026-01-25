歐美跨國藥企狂買中國創新藥 這家英國藥企去年出手最多次

快訊

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
2025年多次出手買大陸創新藥的英國藥商AZ曾宣布25億美元投資計畫，將在北京建立第六個全球戰略研發中心，並達成多項研發與生產合作。（路透）
大陸創新藥對外授權交易在2025年迎來爆發式增長，該年對外授權總交易額超1,300億美元，交易數超150筆（約佔全球40%），創下歷史新高。在交易頻次上，英國藥企阿斯利康（AZ）是最活躍的跨國藥企，2025年一共出手5次，美國藥企輝瑞、禮來分別進行了4次交易，排名居次。

據經濟觀察報統計，阿斯利康的合作方包括石藥集團、和鉑醫藥、加科思藥業、元思生肽等。其中，在2025年6月與石藥集團達成的潛在總交易額超53億美元的合作，可排進年度交易額前四。在資產選擇上，阿斯利康主要集中在臨床早期管線，以及技術平台合作。

輝瑞與三生製藥在2025年5月達成的重磅交易，點燃創新藥行業在資本市場的熱情。也讓市場意識到，在一些靶點上，除了first-in-class（原始創新）外，做得好的fast-follow（快速跟隨）藥物也可以賣出不錯的價格；禮來4筆交易全部屬於技術平台合作，其中2筆涉及中國兩家領先的AI藥物公司晶泰控股、英矽智能。

瑞士藥企羅氏出手3次，合作方包括信達生物、翰森製藥、荃信生物，交易標的全部屬於早期資產：1款臨床前、2款臨床一期。

從單筆交易看，荷商GSK與恒瑞醫藥的交易創下中國創新藥出海最高的交易額紀錄，潛在總額125億美元，也是2025年全球藥物授權合作中交易額最高的。

值得注意的是，2025年全球藥物授權合作中交易額排在前兩位的均是中國公司與跨國藥企的合作，排在第二位的是信達生物與武田製藥114億美元的交易。此外，全球前10大藥物授權合作交易中有7筆交易來自中國公司。

