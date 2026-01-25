看好市場前景？ 陸首家無獲利固態硬碟廠獲准科創板上市

企業級SSD（固態硬碟）製造商深圳大普微電子近期IPO註冊在23日獲中國證監會批准，象徵創業板首家未盈利企業IPO註冊獲批。分析認為，隨著數位經濟的深入發展和AI應用場景的持續擴展，企業級SSD市場有望迎來新一輪增長。

大普微主要從事數據中心企業級SSD（固態硬盤）產品的研發銷售，是業內領先、大陸國內極少數具備企業級SSD「主控晶片+固件算法+模組」全棧自研能力並實現批量出貨的半導體存儲產品提供商。

大普微創業板IPO在去年6月27日獲受理，12月25日上會獲得通過。公司擬募資約人民幣18.78億元。

去年6月18日，創業板正式啟用第三套標準，支持優質未盈利創新企業上市。大普微不僅是首家申報的未盈利企業，還是首家成功過會的未盈利企業。

證券日報報導，作為企業級SSD領域的稀缺性標的，大普微選擇的上市標準為《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2025年修訂）》2.1.4條之「預計市值不低於50億元，且最近一年營業收入不低於5億元」。

大普微招股書顯示，其搭載自研晶片DP600、DP800的PCIe 4.0及5.0 SSD、超大容量QLC SSD、SCM（存儲級內存）產品，核心參數已對標甚至部分優於Solidigm（SK海力士旗下品牌）、三星等國際一線廠商同代產品。

值得注意的是，大普微目前仍未盈利。招股書顯示，招股書顯示，2022年至2025年上半年，大普微分別虧損人民幣5.34億元、6.17億元、1.91億元和3.54億元，三年半累計虧損達16.96億元。

在AI產品熱潮助推下，記憶體市場需求火熱，價格一路高漲。目前大陸國內多數記憶體類上市公司主要在消費級SSD、嵌入式存儲方面進行業務布局。而數據中心所採用的企業級SSD更側重於處理極端負載情況下的性能一致性與系統穩定性，對於讀寫速率、時延、數據加密、平均無故障時間（MTBF）等指標要求嚴苛。疊加長達6－18個月的客戶驗證周期，競爭門檻顯著高於消費級市場。

數據顯示，全球企業級SSD市場集中度較高，三星、SK海力士、閃迪（西部數據）、美光和鎧俠等5家龍頭企業佔據全球90%以上的市佔率。2024年，大普微佔國內企業級SSD市佔率約為3%。

另據IDC在2025年5月發布「中國半年度企業級固態硬盤市場（2024下半年）跟蹤」報告，大普微在中國企業級固態硬盤市場的市佔排名從2023年的第四降至第五，在大陸企業中由第二變為第三。