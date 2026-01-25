黃仁勳今年首度訪陸 為什麼跑去逛上海菜市場？

善於展現親和力的輝達CEO黃仁勳24日驚喜現身上海，他當日出現在浦東陸家嘴附近乳山路錦德菜市場，品嘗並購買水果小吃等食物，引來群眾圍觀合影。大陸網友直呼買菜能遇到全球富翁「不得了」，也認為黃仁勳很「接地氣」。外界認為，現身街市也成為黃仁勳行銷輝達的最佳利器。

截至上周五美股收盤，輝達市值接近4.6兆美元，穩居全球企業市值榜首。根據彭博富豪榜最新排名，現年62歲的黃仁勳以1,550億美元身家位居全球首富榜第九。

根據大陸網上流傳視頻，黃仁勳一邊試吃一邊與水果攤老闆娘談笑風生，並在一枚紅包上簽名，展現十足親和力。視頻還顯示，黃仁勳大方購物，整箱採購了包括有「白色戀人」之稱的富硒草莓、金桔等多種水果，預計是為年會做準備。

事實上，黃仁勳選擇造訪的菜市場也經過挑選。第一財經報導，在中國大城市網購越來越發達的當下，黃仁勳要找到一個像樣的菜市場，團隊也花了心思。黃仁勳此次逛的錦徳市場剛改造不久，買菜環境有了很大的改善，這裡也是浦東陸家嘴地區最主要的菜場。

而黃仁勳到訪一個城市，造訪當地街市也成為一大看點。去年7月北京鏈博會期間，黃仁勳現身南鑼鼓巷。在30幾度的炎炎夏日，黃仁勳身穿皮衣，喝著飲料；黃仁勳2024年11月出現在香港深水埗某大排檔，與同桌十幾人一同喝啤酒。

黃仁勳在台灣的市場踩點同樣造成炫風，包括士林夜市、通化夜市、寧夏夜市與四平街商圈等等。此前有分析認為，黃仁勳造訪街市也是另類造勢，能連結當地與全球，成為最好的行銷者。