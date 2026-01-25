陸1月製造業PMI估擴張 服務業可能還在收縮區間
中國大陸國家統計局預計31日公布2026年1月官方製造業PMI數據，在去年12月PMI重新站上50榮枯線背景下，專家預計1月製造業PMI將延續擴張態勢。
官方數據顯示，去年12月製造業PMI回升至50.1，較11月上升0.9，自2025年4月以來首次重返擴張區間，表現超出市場預期。
東方金誠首席宏觀分析師王青指出，整體來看，穩增長政策顯效與出口韌性帶動去年12月製造業景氣度超預期回升，但服務業仍處收縮區間，反映內需尤其是消費需求有待進一步提振。
大陸製造業PMI的回升主要得益於前期穩增長政策逐步顯現與出口韌性支撐。隨著「兩個人民幣5,000億元」政策落地，其中，新型政策性金融工具已於2025年10月投放完畢，對基建與製造業投資的拉動效應在2025年12月逐漸體現；2025年年底加發專項債也為地方專案補充了資金，共同推動內需修復。
與此同時，外部經貿環境趨於緩和，全球AI投資熱潮延續，帶動外需保持韌性，新出口訂單指數明顯回升。
展望2026年1月數據，王青認為，政策效果有望持續支撐製造業景氣，加上春節錯位（2025年春節在1月，2026年春節在2月）影響，2026年1月製造業PMI預計延續擴張。
然而，王青也提醒，外部貿易環境不確定性與房地產調整等因素仍將給宏觀經濟帶來壓力，穩增長政策仍需適時加力。
