陸開賣僅三個月 iPhone Air降價31% 破紀錄
蘋果iPhone Air在陸開賣三個月後，迎來史上最大降幅的促銷。蘋果在電商平台上開啟新年優惠活動，iPhone Air在折扣活動及官方補貼後，能以人民幣5,099到5,499元不等（約新台幣2.3萬元至2.4萬元）的價格買到，降幅高達31%，打破新iPhone降價幅度紀錄。
蘋果天貓店顯示，iPhone Air 256G原價是人民幣7,999元，促銷活動立減人民幣2,000元，降價後的價格正好落在國家補貼的範圍，加上人民幣500元補貼之後，最終到手價只要5,499元。不過，這次促銷的iPhone Air有1.3萬支，售完即止。
蘋果隨後也在其京東自營旗艦店上線iPhone Air的優惠活動，進一步增加上以舊換新補貼，在5,499元的價格下，以舊換新最高還能補貼400元，到手價只要5,099元起。
澎湃新聞報導，由於大陸三大電信商之前沒有eSIM業務，iPhone Air直到2025年10月22日才在大陸正式開賣，至今剛好三個月時間。雖然蘋果這幾年在新機開賣後會有小範圍促銷，但這次新年促銷iPhone Air降幅最大，打破過往降價紀錄。
