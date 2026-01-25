陸車企庫存多 去化壓力大

大陸乘聯會秘書長崔東樹表示，2025年12月底，全大陸乘用車行業庫存達到365萬輛，雖較去年11月減少14萬輛，但相較2024年同期則增加60萬輛，顯示車企消化庫存壓力較大。

崔東樹指出，從目前的365萬輛的庫存水準和預期到未來幾個月的市場增長的判斷，行業庫存消化壓力較大，鑒於目前價格促銷戰帶來的分化走勢現狀，車企需及時跟蹤政策環境與市場變化，及時清理庫存。

快科技報導，根據乘聯會預測團隊的數據分析，儘管年底庫存有所下降，但整體庫存壓力依然較大，現有庫存足以支撐未來66天的銷售，這一數字相比2024年12月的46天顯著增加，顯示出市場面臨的庫存挑戰。

崔東樹在分析中指出，2025年大陸乘用車市場的走勢呈現出「前低中高後平」的特點，年初由於春節等因素影響，1月零售表現疲軟，增速為負12%。然而，隨著市場需求逐漸回暖，累計增速從1到2月的增長1.2%，逐步提升至3到6月的15%，並在7到9月保持在6%左右的平穩增長。

進入第4季後，受高基期效應影響，市場增速開始放緩，12月單月零售量為230萬輛，年減13%，與11月相比則增長了3%。