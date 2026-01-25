快訊

統一發票獎金 少發86億？

陸車企庫存多 去化壓力大

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸乘聯會秘書長崔東樹表示，2025年12月底，全大陸乘用車行業庫存達到365萬輛，雖較去年11月減少14萬輛，但相較2024年同期則增加60萬輛，顯示車企消化庫存壓力較大。

崔東樹指出，從目前的365萬輛的庫存水準和預期到未來幾個月的市場增長的判斷，行業庫存消化壓力較大，鑒於目前價格促銷戰帶來的分化走勢現狀，車企需及時跟蹤政策環境與市場變化，及時清理庫存。

快科技報導，根據乘聯會預測團隊的數據分析，儘管年底庫存有所下降，但整體庫存壓力依然較大，現有庫存足以支撐未來66天的銷售，這一數字相比2024年12月的46天顯著增加，顯示出市場面臨的庫存挑戰。

崔東樹在分析中指出，2025年大陸乘用車市場的走勢呈現出「前低中高後平」的特點，年初由於春節等因素影響，1月零售表現疲軟，增速為負12%。然而，隨著市場需求逐漸回暖，累計增速從1到2月的增長1.2%，逐步提升至3到6月的15%，並在7到9月保持在6%左右的平穩增長。

進入第4季後，受高基期效應影響，市場增速開始放緩，12月單月零售量為230萬輛，年減13%，與11月相比則增長了3%。

庫存 壓力 團隊

延伸閱讀

3城市搜尋度增加！巴西將對大陸公民免簽 旅遊業看好帶動南美遊

對極地虎視眈眈 俄羅斯、大陸如何擴大在北極的影響力？

今年首次 ！ 福建海警再到金門海域巡查 警告我巡防艇「危險接近」

關稅衝擊！通用汽車將別克SUV生產從大陸轉移到美國

相關新聞

陸造車新勢力 「去輝達化」加速

大陸「造車新勢力」的車用晶片加速去輝達化，接連宣布將使用自研晶片，小鵬汽車一口氣發表G6、G7、G9和P7+共四個系列新...

黃仁勳赴輝達上海年會

輝達執行長黃仁勳昨（24）日下午現身上海陸家嘴街道乳山路錦德菜市場，晚上參加輝達上海年會。這是黃仁勳今年首度到大陸，他於...

人民幣離岸價升破6.95 攀近兩年半新高 專家：傾向溫和上漲

紐約匯市23日尾盤，離岸人民幣對美元升破6.95，報6.9494元，創2023年5月以來近兩年半新高，較前一日紐約尾盤上...

大陸人形機器人 銷量將爆發 大摩將今年目標調升至2.8萬台

摩根士丹利（大摩）最新報告指出，2026年將是中國人形機器人邁向商業化並建立產業生態的關鍵一年，並調高中國人形機器人銷量...

陸開賣僅三個月 iPhone Air降價31% 破紀錄

蘋果iPhone Air在陸開賣三個月後，迎來史上最大降幅的促銷。蘋果在電商平台上開啟新年優惠活動，iPhone Air...

陸車企庫存多 去化壓力大

大陸乘聯會秘書長崔東樹表示，2025年12月底，全大陸乘用車行業庫存達到365萬輛，雖較去年11月減少14萬輛，但相較2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。